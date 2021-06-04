طريقه عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتو بطريقة سهلة

طريقه عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتو بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل حيث يعد عرق تربيانكو أو عرق فليتو من الشهي الوجبات الرئيسية التي يحبها العديد من الأشخاص والتي يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن أو يمكن تحضيرها بجانب طبق البطاطس بالصوص الأبيض أو صنية البطاطس أو أنواع مختلفه من الخضار حسب الرغبة كما تعد من الوجبات المفيدة للجسم لأنها تحتوي علي نسبه عاليه من البروتينات. مقادير عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتو قطعه من لحم التربيانكو.

فص واحد من الثوم .

ملعقه بصل بودر مع ملعقة ثوم بودر.

ملعقه بابريكا مع ملعقه من الكاري وبشره مستكه.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه ملح وبهارات.

3 ملاعق من دبس رومان.

ملعقة كبيره من الزبد.

3 حبه بطاطس وجزر.

حبهان مطحون وورق لورا مطحون.

2 كوب من الماء. طريقه تحضير عرق تربيانكو أو عرق فليتو نبدأ بتحضير العرق وغسله جيدا وربطه بالخيط بعد التنشيف جيدا ثم نقوم بتفتيح بالسكين فتحات صغيره ووضع الثوم ثم يترك جانبا.

نحضر كل من البهارات والبصل بودر مع ثوم البودر وبابريكا و الكاري وبشره مستكه والملح وفلفل اسود ونخلطهم ونضعهم في أناء ثم نضيف عليهم 3 معالق من دبس الرومان ونقلب جيدا.

نحضر العرق ونقوم بوضعه بالأناء ونتأكد من دخول التتبيله داخل الفتحات الصغيرة باللحم ثم نحضر الجريل أو صنية علي حسب المتاح ونضع زبده مش سمنه ملعقة زبده ونتركها حتي تسخن ثم نضع العرق يأخذ صدمه ولون ونقوم بالتقليب جيدا حتي يتغير لونه ثم نقوم بتحضير البطاطس والجزر أو أنواع اخري من الخضار حسب الرغبة ونقوم بتقطيعها قطع كبيره حتي يتم تسويتها جيدا.ونضعهم مكان العرق في التوابل ونزود عليهم حبهان مطحون وورق لورا مطحون ونضيف 2 كوب من الماء ورشه ملح ونقلبهم في بعض ونضعهم جانب العرق ثم نغطي وكل فتره نقلب العرق.

بعد فتره يكون الخضار قد تم الطهي من البخار نخرجه ونترك العرق 10 دقائق وثم نخرجه ونقطعه ثم نضعه مره اخري في الجريل حتي يأخذ طعم الصوص الموجود في الجريل ثم نخرجه . مقادير عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتوطريقه تحضير عرق تربيانكو أو عرق فليتو الوسوم

طريقه عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتو بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل حيث يعد عرق تربيانكو أو عرق فليتو من الشهي الوجبات الرئيسية التي يحبها العديد من الأشخاص والتي يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن أو يمكن تحضيرها بجانب طبق البطاطس بالصوص الأبيض أو صنية البطاطس أو أنواع مختلفه من الخضار حسب الرغبة كما تعد من الوجبات المفيدة للجسم لأنها تحتوي علي نسبه عاليه من البروتينات. مقادير عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتو قطعه من لحم التربيانكو.

فص واحد من الثوم .

ملعقه بصل بودر مع ملعقة ثوم بودر.

ملعقه بابريكا مع ملعقه من الكاري وبشره مستكه.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه ملح وبهارات.

3 ملاعق من دبس رومان.

ملعقة كبيره من الزبد.

3 حبه بطاطس وجزر.

حبهان مطحون وورق لورا مطحون.

2 كوب من الماء. طريقه تحضير عرق تربيانكو أو عرق فليتو نبدأ بتحضير العرق وغسله جيدا وربطه بالخيط بعد التنشيف جيدا ثم نقوم بتفتيح بالسكين فتحات صغيره ووضع الثوم ثم يترك جانبا.

نحضر كل من البهارات والبصل بودر مع ثوم البودر وبابريكا و الكاري وبشره مستكه والملح وفلفل اسود ونخلطهم ونضعهم في أناء ثم نضيف عليهم 3 معالق من دبس الرومان ونقلب جيدا.

نحضر العرق ونقوم بوضعه بالأناء ونتأكد من دخول التتبيله داخل الفتحات الصغيرة باللحم ثم نحضر الجريل أو صنية علي حسب المتاح ونضع زبده مش سمنه ملعقة زبده ونتركها حتي تسخن ثم نضع العرق يأخذ صدمه ولون ونقوم بالتقليب جيدا حتي يتغير لونه ثم نقوم بتحضير البطاطس والجزر أو أنواع اخري من الخضار حسب الرغبة ونقوم بتقطيعها قطع كبيره حتي يتم تسويتها جيدا.ونضعهم مكان العرق في التوابل ونزود عليهم حبهان مطحون وورق لورا مطحون ونضيف 2 كوب من الماء ورشه ملح ونقلبهم في بعض ونضعهم جانب العرق ثم نغطي وكل فتره نقلب العرق.

بعد فتره يكون الخضار قد تم الطهي من البخار نخرجه ونترك العرق 10 دقائق وثم نخرجه ونقطعه ثم نضعه مره اخري في الجريل حتي يأخذ طعم الصوص الموجود في الجريل ثم نخرجه . مقادير عمل عرق تربيانكو أو عرق فليتوطريقه تحضير عرق تربيانكو أو عرق فليتو

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