الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس بمكونات طبيعية في أسبوع واحد فقط

الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس ، بمكونات من مطبخك، سهلة وسريعة التحضير منزليًا، وتظهر نتيجتها من أول استعمال، وفي أسبوع واحد فقط تحصلين على إبطين ناصعتي البياض مثل الروسيات، فالمعروف أنه في حال كنتي تبحثين عن وصفات لتبييض الإبطين في المنزل ذات مفعول أكيد، فأول اختياراتك لابد أن يكون للوصفات الروسية، ولكن ينصح أيضًا في حال كان سبب سواد الإبطين مرض جلدي، أو حساسية جلدية، اللجوء للطبيب المختص ومعالجة الحالة المرضية، أما في حال كان السبب هو التعرق، أو استخدام مزيلات عرق بها مواد كيميائية، أدت إلى تغير لون الجلد، أو بسبب تراكم الخلايا الميتة في تلك المنطقة، أو استخدام الشفرات في إزالة شعر منطقة الإبطين، فالوصفات الطبيعية هي أنسب علاج لتفتيح الإبط بسرعة، وننصح معها باتباع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، ولنتائج أسرع استخدمي أيضًا معها وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم.

والجدير بالذكر أن الوصفات الروسية، من أنجح الوصفات المستخدمة على الإطلاق، ليس فقط لكونها من مواد طبيعية 100%، ولكن لأنها وصفات نتائجها سريعة ومجربة، مع جميع مشاكل البشرة، فنذكر مثلًا منها الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب ، وكذلك وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين، كلها وصفات رائعة للعروس، التي تريد الحصول على نتائج سريعة قبل زفافها، باستخدام وصفات طبيعية، كما تستطيع تنفيذها منزليًا في الأوقات المناسبة ليها، ولا ننسى أفضل وصفة روسية على الإطلاق، الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، والتي تتبعها كل عروس قبل زفافها كروتين للتبييض الفوري السريع.

2 ملعقة كبيرة نشا.

عصير عدد 2 حبات من خيار.

زيت زيتون.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

زيت جنين القمح.

عصير بطاطس.

ماء ورد.

سكر خشن.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

أولًا قومي بتقشير حبة البطاطس، وتقطيعها إلى شرائح، ثم أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به شرائح البطاطس المغسولة، ومقدار بسيط جدًا من ماء الورد، وقومي بضرب الخليط حتى تحصلي على عصير بطاطس سميك. ثم أحضري وعاء وضعي به زيت الزيتون وامزجيه مع الفازلين الطبي، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة عصير الليمون، ثم عصير الخيار، وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا. بعد ذلك قومي بإضافة عصير البطاطس مع بيكربونات الصوديوم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة ملعقة من السكر الخشن، وامزجي الخليط حتى تتجانس جميع المكونات، ويصبح عندك ماسك سهل الفرد. والآن اغسلي منطقة الإبطين بماء دافئ، وجففيهما بمنشفة متوسطة الخشونة، ثم أحضري فرشاة الماسك وافردي خليط الوصفة الروسية المجربة، على الإبطين بالتساوي، ثم استلقي على أريكه وارفعي ذراعيك حتى يجف الماسك، ويفضل ترك الماسك على إبطيك مدة 30 دقيقة. قومي بفرك الإبطين بحركات دائرية، حتى يتفكك الماسك من على الإبطين، ويزول تمامًا، وفي نفس الوقت يعد ذلك بمثابة ماساج جيد لمنطقة الإبطين، حتى تنشط فيهما الدورة الدموية. أحضري وعاء واخلطي به عصير ليمون وزيت لوز حلو، واغمسي قطعة قطن فيه، وامسحي تحت إبطيك بالخليط جيدًا، واتركيه مدة 3 دقائق. اغسلي تحت إبطيك بماء فاتر، وجففيه جيدًا، ثم قومي بدهن زيت جنين القمح حتى صباح اليوم التالي. يكرر وضع الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، في حال كان سواد الإبطين شديد، أما في الحالات المتوسطة والخفيفة، فتستخدم تلك الوصفة مرة واحدة فقط بالأسبوع، لمدة 3 أسابيع، وستبهرك النتيجة من أول استخدام، بياض ناصح ورائحة عطرة.

نصائح خاصة للعروس لتبييض الجسم قبل الزفاف

وبالنسبة للعروس المقبلة على الزفاف، لابد من اتباع روتين تبييض الجسم، وخاصة الأماكن التي تعاني فيها من اسمرار الجلد مما يؤدي إلى الإحراج، والجدير بالذكر أن روتين العروس هو عبارة عن وصفات روسية وكورية ويابانية ملكية، منقولة من التراث الملكي قديمًا، وكانت تتبعها الملكات لتظهر بالمظهر الملكي الساحر، ومن ضمن تلك الوصفات وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، ووصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس ، وأيضًا وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، والأهم من اتباع الوصفات هو اتباع المدة الزمنية الموضوفة، مع كل وصفة من أجل الحصول على نتائج مرضية، لعروس بطلة ملكية يوم الزفاف.

كريمات تفتيح الإبط من الصيدلية

في الختام بالنسبة للفتيات اللاتي تريد كريمات تفتيح الإبط في أسبوع من الصيدلية، فهناك العديد من الكريمات الموثوقة، مثل كريم تريتوسبوت Tritospot، الذي يعمل على تفتيح البقع الغامقة من الجسم، ومنها تفتيح الإبطين، كذلك كريمات Retinoid، وفي نفس السياق يعمل هذا الكريم على تقشير البشرة، مما يؤدي إلى إزالة الطبقات الداكنة من الجلد، وتفتيح الإبط، إضافة إلى كريم كالسيبوترين، يعمل هذا الكريم على تقليل الخلايا الصبغية من البشرة، والتخلص من المناطق الداكنة.