أضرار حبوب منع الحمل ولماذا يجب التوقف عن استخدامها فوراً

أضرار حبوب منع الحمل قد تعرفها أو تجهلها بعض السيدات على الرغم من الاستمرار في تناولها رغم كل ما تسببها من مخاطر تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، قد تختلف عادات النساء في تأجيل الحمل لفترة زمنية باختلاف الوسائل دون الوعي إلى ما قد تسببه أقراص منع الحمل مع الوقت.

تتكون حبوب منع الحمل من هرمون الاستروجين وهرمون البروجيستين معاً أو إحداهما فقط، فهي الهرمونات التي ينتجها المبيض بشكل طبيعي ولكن تناول أقراص منع الحمل قد تسبب بعض الأضرار وهي:

سرطان الثدي: على الرغم من أن حبوب منع الحمل قد تساعد في الوقاية من سرطان المبيض على أنها تقوم بزيادة فرصة الإصابة بسرطان الثدي. تأخير الأنجاب: تتحكم الأقراص في تأخير الدورة الشهرية لفترة من الزمن حسب فترة الاستخدام، فعند التوقف عن تناولها رغبة في إنجاب طفل فلا تعمل الدورة الشهرية بشكل طبيعي فور التوقف بل تحتاج إلى بعض الوقت مما يسبب تأخير الأنجاب. تساقط الشعر: أستمرار تناول أقراص منع الحمل على المدى الطويل تسبب في تساقط الشعر عند الكثير من النساء، لذلك يجب على المرأة العناية الجيدة بالشعر فترة تناول الأقراص. أمراض القلب: قد تتسبب خطورة حبوب منع الحمل في الإصابة بأزمة قلبية خاصة إذا كان الشخص يقوم بالتدخين. الشعور بالغثيان: في البداية تسبب الحبوب الشعور بالغثيان عند تناولها ولكن سرعان ما تنتهي هذه الأعراض، لكن في حالة أستمرار هذا الشعور أكثر من ثلاثة أشهر يحب التوجه إلى الطبيب على الفور. انخفاض الرغبة الزوجية: لهذا السبب تعتبر الحبوب هي أسوء وسائل منع الحمل نتيجة تدخل الهرمونات الصناعية في الجسم فيتسبب في انخفاض الرغبة الزوجية عند الزوجة تجاه زوجها.

خطورة حبوب منع الحمل

لا ينصح الأطباء بتناول المرأة أقراص منع الحمل عند تجاوز عمر 35 عاماً لما قد تعاني منه بعض النساء في حياتها اليومية وهي:

التقلبات المزاجية نتيجة تغيير الهرمونات في الجسم.

الشعور بآلام في الثدي.

أرتفاع ضغط الدم بشكل غير منتظم.

زيادة كمية الإفرازات المهبلية.

الشعور بالاكتئاب والحزن المفاجئ دون سبب.

طريقة الاستعمال

تعتبر طريقة استعمال حبوب منع الحمل من الامور المعروفة بين النساء، يتم تناول حبة كل يوم في نفس الميعاد دون انقطاع، بعد مرور 21 يوم من التناول يتم استهلاك العبوة بالكامل، يتم التوقف عن تناول الحبوب في الاسبوع التالي لمدة 7 أيام، ثم إعادة دورة الاستعمال بنفس النمط بعبوة جديدة.