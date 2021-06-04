ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد

ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم يوجد بعض الماسكات التي تساعد على صفاء البشرة ونضارتها والتخلص من الحبوب، والبقع الداكنة التي تتواجد فيها لذلك وجدنا أن الماسك الخاص بلبان الذكر هو افضل الماسكات الطبيعية التي تعطي حيوية للبشرة وهي من الوصفات التي لا تكلفنا الكثير بسبب أن لبان الذكر من ارخص انواع الأشياء التي نجدها في السوق و عند العطار يمكنه أيضا أن يكون باستخدام هذه الماسكات التي سوف نتحدث عنها على الجسم بشكل كامل لأنها سوف تخلصنا من البقع التي تتواجد في الاماكن الحساسه، التي تسبب لنا ارق ازعاج.ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم
من افضل الماسكات الطبيعيه التى تعمل علي التخلص من التجاعيد والحبوب تابعوا معنا ماسك الكولاجين الساحر:-فوائد لبان الذكر
- لبان الذكر يعمل على التخلص من ازاله الجلد الميت التي يتواجد في الجسم والبشرة.
- لبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من الجروح التي تتواجد في الجسم، ويعمل على التئامها في شكل أسرع.
- يستخدم لبان الذكر كعامل قوي في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، وتنعيمها.
- يمكننا أيضا نقوم بادخال مع بعض مستحضرات التجميل لكي يعطي رائحة مميزة.
- لبان الذكر يخلصنا من الدهون التي تزاد في البشرة لبان الذكر يعمل ايضا على تطهير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد فيها يقضي ايضا على الطفح الجلدي.
- يخلص البشرة من التهيج الذي يحدث لها بصفة مستمرة في أشعة الشمس الفوق بنفسجية.
المكونات:
- 2 ملعقة من طين بنتونيت.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- زيت لبان الذكر .
- زيت السمسم.
- لعمل ماسك كريم الدكر للبشرة أولا يجب أن نقوم بخلط جميع المكونات جيدا
- ثم نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.
- يترك الماسك ربع ساعة.
- ونبدأ بتطبيق هذا الجسم جيدا باستخدام الماء الدافئ.
- يجب عليك عزيزتي أن تقوم بترطيب الجسم بعد ذلك باستخدام زيت جوز الهند فهو يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.
- هذه الوصفة يجب أن نستخدمها بشكل دائم على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.
- لكي نتجنب الاسمرار التي تصيب البشرة من وقت لآخر لأن هذه الوصفة سوف تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتفتيحها ايضا
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ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم يوجد بعض الماسكات التي تساعد على صفاء البشرة ونضارتها والتخلص من الحبوب، والبقع الداكنة التي تتواجد فيها لذلك وجدنا أن الماسك الخاص بلبان الذكر هو افضل الماسكات الطبيعية التي تعطي حيوية للبشرة وهي من الوصفات التي لا تكلفنا الكثير بسبب أن لبان الذكر من ارخص انواع الأشياء التي نجدها في السوق و عند العطار يمكنه أيضا أن يكون باستخدام هذه الماسكات التي سوف نتحدث عنها على الجسم بشكل كامل لأنها سوف تخلصنا من البقع التي تتواجد في الاماكن الحساسه، التي تسبب لنا ارق ازعاج.ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم
من افضل الماسكات الطبيعيه التى تعمل علي التخلص من التجاعيد والحبوب تابعوا معنا ماسك الكولاجين الساحر:-فوائد لبان الذكر
- لبان الذكر يعمل على التخلص من ازاله الجلد الميت التي يتواجد في الجسم والبشرة.
- لبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من الجروح التي تتواجد في الجسم، ويعمل على التئامها في شكل أسرع.
- يستخدم لبان الذكر كعامل قوي في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، وتنعيمها.
- يمكننا أيضا نقوم بادخال مع بعض مستحضرات التجميل لكي يعطي رائحة مميزة.
- لبان الذكر يخلصنا من الدهون التي تزاد في البشرة لبان الذكر يعمل ايضا على تطهير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد فيها يقضي ايضا على الطفح الجلدي.
- يخلص البشرة من التهيج الذي يحدث لها بصفة مستمرة في أشعة الشمس الفوق بنفسجية.
المكونات:
- 2 ملعقة من طين بنتونيت.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- زيت لبان الذكر .
- زيت السمسم.
- لعمل ماسك كريم الدكر للبشرة أولا يجب أن نقوم بخلط جميع المكونات جيدا
- ثم نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.
- يترك الماسك ربع ساعة.
- ونبدأ بتطبيق هذا الجسم جيدا باستخدام الماء الدافئ.
- يجب عليك عزيزتي أن تقوم بترطيب الجسم بعد ذلك باستخدام زيت جوز الهند فهو يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.
- هذه الوصفة يجب أن نستخدمها بشكل دائم على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.
- لكي نتجنب الاسمرار التي تصيب البشرة من وقت لآخر لأن هذه الوصفة سوف تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتفتيحها ايضا
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