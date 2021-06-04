ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم والبشرة وازاله التجاعيد

ماسك لبان الدكر الكوري كولاجين طبيعي لشد وتبييض الجسم يوجد بعض الماسكات التي تساعد على صفاء البشرة ونضارتها والتخلص من الحبوب، والبقع الداكنة التي تتواجد فيها لذلك وجدنا أن الماسك الخاص بلبان الذكر هو افضل الماسكات الطبيعية التي تعطي حيوية للبشرة وهي من الوصفات التي لا تكلفنا الكثير بسبب أن لبان الذكر من ارخص انواع الأشياء التي نجدها في السوق و عند العطار يمكنه أيضا أن يكون باستخدام هذه الماسكات التي سوف نتحدث عنها على الجسم بشكل كامل لأنها سوف تخلصنا من البقع التي تتواجد في الاماكن الحساسه، التي تسبب لنا ارق ازعاج.

من افضل الماسكات الطبيعيه التى تعمل علي التخلص من التجاعيد والحبوب تابعوا معنا ماسك الكولاجين الساحر:-

لبان الذكر يعمل على التخلص من ازاله الجلد الميت التي يتواجد في الجسم والبشرة.

لبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من الجروح التي تتواجد في الجسم، ويعمل على التئامها في شكل أسرع.

يستخدم لبان الذكر كعامل قوي في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد ، وتنعيمها.

يمكننا أيضا نقوم بادخال مع بعض مستحضرات التجميل لكي يعطي رائحة مميزة.

لبان الذكر يخلصنا من الدهون التي تزاد في البشرة لبان الذكر يعمل ايضا على تطهير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد فيها يقضي ايضا على الطفح الجلدي.

يخلص البشرة من التهيج الذي يحدث لها بصفة مستمرة في أشعة الشمس الفوق بنفسجية .

المكونات:

2 ملعقة من طين بنتونيت.

ملعقة كبيرة من العسل.

زيت لبان الذكر .

زيت السمسم.