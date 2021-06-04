أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري لامع من أول استعمال مهما كانت خشونته، نقدم لكم اليوم أفضل بديل للكيراتين وفرد طبيعي للشعر الجاف والخشن والمجعد من منزلك، إليكي سيدتي وصفة طبيعية رائعة نتائجها مدهشة لفرد وترطيب الشعر بأنواعه، فهذه الوصفة تساعد في علاج الشعر وحل مشاكله المتعددة كما أنها تنعم الشعر وترطبه وتزيد من كثافته وتمنحه اللمعان الطبيعي المطلوب، والمكون الأساسي لهذه الوصفة هو الأرز حيث أن كريم الأرز للشعر يعمل على حماية الشعر من التلف والتكسر، وأيضاً يحتوي على الأحماض الامينية والتي تساعد على تقوية جذور الشعر وتزيد من كثافته.

أقوى كيراتين طبيعي لشعر ناعم كالحرير

يكفيكِ فقط إحضار المكونات التالية لصنع أفضل بديل للكيراتين من منزلك، أربعة ملاعق كبيرة من الأرز أي نوع متوفر لديك، 2 كوب متوسط من الماء، ربع كوب من حليب جوز الهند ويمكنك إستخدام الحليب كامل الدسم، ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يتم إضافة مقدار الأرز والماء في إناء قابل للطهي ثم يوضع على نار متوسطة ويترك حتى يتشرب الأرز الماء بالكامل، ثم يُرفع بعيداً عن النار ويتم وضعه في الخلاط الكهربائي ويضاف إليه مقدار حليب جوز الهند ثم يتم طحنهما معا.

الخطوة التالية لتحضير فرد طبيعي للشعر الخشن من بيتك هي إضافة مقدار نشاء الذرة وزيت جوز الهند، بعدها يتم طحن المكونات مرة أخرى بعد هذه الإضافات ليتم الحصول على قوام كريمي متجانس. وعلى شعر نظيف نصف جاف بحيث يكون مغسول ومجفف بنسبة ٪80 قومي بوضع الكريم على خصل الشعر ببطء وعناية، ثم ضعي الكمية المتبقية من الكريم وغطي بها على شعرك بالكامل، وبعدها يتم لف الشعر على شكل كعكة ثم قومي بالاستعانة ببلاستيك غذائي ومنشفة ساخنة لتغطية الشعر، ثم اتركيه هكذا لمدة ساعتين على الأقل.

فرد طبيعي للشعر الخشن من منزلك

بعد انتهاء الوقت قومي بغسل شعرك جيداً بالماء حتى يتم إزالة الوصفة من الشعر مع تمشيط الشعر بالمشط الخشبي، ثم اغسلي الشعر بالطريقة المعتادة بالشامبو الطبي المناسب والماء الفاتر، سوف تلاحظين من أول استعمال فرد الشعر وترطيبه بطريقة مبهرة، يتم صنع كمية جديدة من الكريم في كل إستخدام حيث لا يفضل الاحتفاظ به. كما يمكنك نقع كوب من الأرز في مقدار من الماء وتركه لساعتين ثم يتم شطف الشعر بماء الأرز؛ حيث أن لها فوائد عديدة أيضاً إذا كنت تريدين زيادة في طول وكثافة شعرك.