طرق تقشير الوجه في المنزل بمكونات طبيعية تألقي بإطلالة نجمات السينما

طرق تقشير الوجه ، مهما قمتِ بتطبيق أفضل وأقوى وصفات تفتيح البشرة لن تأتي بالنتيجة التي دومًا تودين الحصول منها على نتيجة قوية بدون القيام بتقشير وجهك، وبالطبع تعلمين أنه يوجد طرق كثيرة يمكن القيام بها تلك الخطوة، مثل التقشير الكيميائي أو التقشير من خلال الطبيب، ولكن الأفضل دومًا هو استخدام وصفات طبيعية لتقشير البشرة لن تؤذي الوجه ولا تتسبب في حدوث أي تهيج او احمرار بالبشرة، وتعتبر تلك أفضل طريقة يمكن أن نساعدك في القيام بها بطرق مختلفة، وفي خلال هذه السطور القليلة سنقدم لكِ أفضل الطرق والوصفات لاستخدامها.

طرق تقشير الوجه

تقشير الوجه يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة التي تتسبب في اسمرار البشرة، كما أنه يساهم في علاج المسام المسدودة، والتخلص من الجفاف التي يمكن أن يُصيب الوجه، و إزالة كل الأوساخ والجراثيم وتصبح البشرة نظيفة وبيضاء وجاهزة لاستقبال أيً من الوصفات لتفتيح البشرة الأخرى، وسنقدم لكِ سيدتي أفضل وصفات لتقشير البشرة الطبيعية:-

سنحتاج فيها إلى 5 ملاعق كبيرة من السكر الخشن + ملعقتان كبيرتان من العسل + ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر الجاهز.

امزجي الشاي الأخضر والعسل جيدًا ثم أضيفي السكر.

امزجي مرة واحدة حتى يختلط ولا يذوب.

افركي الخليط على بشرتك بحركات دائرية.

اتركيه دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

الطريقة الأولى

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون + ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات + ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

اخلطي الثلاثة مكونات معًا ثم افركي وجهك به بحركات دائرية.

اغسلي وجهك بالماء البارد مرة أسبوعيًا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البن المطحون + ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب + ملعقة كبيرة من السكر البني.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا ثم طبقيه على وجهك بالطريقة المعتادة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

الطريقة الثانيةالطريقة الثالثة