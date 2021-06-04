طريقة صنع مخللات رمضان في المنزل مثل المحلات بالضبط وبطريقة سهلة

تعرفي علي طريقة عمل المخلل السريع في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، اصبح المخلل طبق رئيسي مهم علي سفر المصريون وخاصة في شهر رمضان الكريم، كما أن المخلل يوضع جانب الطعام سواء كان علي الفطور أو السحور لأنه يعد فاتح شهيه علي الطعام، كما أن الإقبال علي المخللات يزيد في شهر رمضان العظيم ويصبح سعره اغلي لذلك سوف نتعلم طريقة صنعه في المنزل.

طريقة عمل المخلل السريع

تعد المخللات من المقبلات الجانبية التي توضع بجانب أصناف الطعام العديدة وليست وجبة رئيسية، كما أن المخلل يتميز بطعمه المالح الحامض كما أن هناك الكثير من أنواع المخللات مثل مخلل الليمون المعصفر ومخلل اللفت والجزر والبصل والكثير من أنواع المخللات المختلفة الشهية، لذلك سوف نتعرف معا علي طريقة صنع بعض تلك المخللات في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة.

مخلل ليمون معصفر

المكونات

2 كيلو ليمون كبير

نصف كوب من حبه البركة

كوب كبير من العصفر

كيس صغير من الملح

نصف كوب شطه حمراء

طريقة تخليل الليمون

افتح الليمون وقسميها إلي اربعه بدون قطع، ثم اغلي ماء ساخن وضعي فيه الليمون يتسلق.

احضري وعاء وضعي فيه الملح والعصفر وحبة البركة وقلبيهم ببعضهم.

اخرجي الليمون بعد ذلك من الماء ثم قومي بحشو كل ليمونه بهذا الخليط التي أعددناه.

ضعي الليمون في برطمان محكم الغلق بعد ذلك ثم ضيفه اليه ماء الليمون مع وضع الشطه والملح والزيت واغلقيه جيدا.

اتركي الليمون في البرطمان لمدة أسبوعين ثلاثة حتي يتخلل ويصبح مخلل ويمكنك تناوله.

مخلل الجزر

المكونات

نصف كيلو من الجزر

ثلث كوب من الخل

4 أكواب من الماء الدافئ

4 ملاعق صغيرة من الملح

6 ملاعق صغيرة من السكر

طريقة تخليل الجزر

قومي بغسل الجزر جيدا ثم قومي بتقشيره وتقطيعه إلي شرائح صغيرة ورفيعة.

نغسل الجزر مرة ثانية ونشطفه ونتركه حتي يجف، ثم نضعه في برطمنات محكمة الغلق.

نقوم بتذويب كل من السكر والملح في الماء الدافئ حتي يذوبوا معا بالكامل.

نسكب بعض ذلك علي الجزر كل من خليط الملح والسكر مع إضافة الخل ونقوم بإغلاق البرطمان جيدا.

نضع الجزر في الثلاجة لمدة 3 أيام ثم نخرجه منها ونتركه لمدة أسبوع حتي يصبح مخلل بشكل كامل.

طريقة عمل مخلل البصل

المكونات

كيلو من بصل القاورمة

نصف كوب من الملح

ربع كوب من الخل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة شطه

ماء

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي فيه كل من الخل وعصير الليمون والشطه والملح وقلبيهم جيدا.

قومي بتقطيع البصل إلى اربعه دون فصلها وقومي بوضعها في الخليط السابق.

ضعي البصل في وعاء زجاجي مع وضع الماء حتي يغطي البصل ثم قومي بتركه لمدة اربعه أسابيع.

لقد قدمنا لكم طريقة عمل المخلل السريع في المنزل وطريقة عمل البصل والجزر المخلل وأيضا طريقة عمل الليمون المعصفر.