سر طريقة عمل المخلل في البيت وطريقة حفظها لمدة عام مثل المحلات بالضبط

تعرفي علي سر طريقة عمل المخلل في المنزل زي المحلات بالضبط بطريقة سهلة، تعتبر المخللات بمختلف أنواعها وأشكالها من أهم الأطباق الجانبية التي يحرص المصريين خاصة علي تواجدها بجانب الطعام وخاصة خلال شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه العزومات وتجمعات العيلة، حيث أن وجود المخللات يقوم بفتح الشهية علي الطعام ويضيف إلي الطعام طعم مميز ولذيذ.

طريقة عمل المخلل

هناك العديد من أصناف وأنواع المخلل المختلفة وظهر موخراً أنواع غير تقليدية وغير معروفة من المخللات مثل مخلل القرنبيط والشطة والكرنب وغيرهم من الأنواع الأخري التقليدية مثل الجزر والزيتون الأخضر والأسود والخيار، فكما ذكرنا أن وجود المخلل علي السفرة يعد من اهم الأطباق الموجودة وليس هذا في المنزل فقط بل أننا نجد المخلل مضاف ألي الوجبات السريعة أو في المطاعم، لذلك سوف نتعرف معا علي طرق جديدة لعمل مخللات رمضان.

الفلفل المخلل

المكونات

كيلو من الفلفل الأخضر

كوبين كبيرين من الماء

ربع كوب من الخل

كيس ملح خشن

طريقة تخليل الفلفل

قومي أولا بغسل الفلفل بالماء جيدا وتركه حتي يصفي من الماء ويجف تماما.

قومي بأصبعك بثقب كل قرن فلفل بثقب واحد فقط، ثم ضعي الفلفل في برطمان محكم الغلق.

احضري وعاء وضعيه فيه الماء وأضيفي اليه الملح والخل والشطة وقلبيهم ببعضهم.

قومي بعد ذلك بصب الماء علي برطمان الفلفل حتي يخطي الفلفل بالماء وغطي البرطمان جيدا بعد ذلك.

اتركي الفلفل هكذا داخل البرطمان دون فتحه حتي يصبح لون الفلفل اصفر عند ذلك يصبح مخلل الفلفل جاهز للتقديم.

القرنبيط المخلل

المقادير

قرنبيطه بيضاء يابسة

كيس من الملح الناعم

لتر من خل العنب

ملعقة صغيرة من البهار

ملعقة صغيرة من بذور الفلفل

طريقة تخليل القرنبيط

اغسلي القرنبيطه جيدا في الماء والملح واتركيها حتي تصفي من الماء وتجف.

قومي بتقطيع القرنبيط بعد أن تجف من الماء إلي قطعة متوسطة الحجم.

احضري وعاء وضعي في القرنبيط المقطع وضعي عليه طبقة من الملح واتركيه هكذا لمدة 6 ساعات.

قومي بإحضار شاشة شفافة وضعي فيها كل من الملح والخل والتوابل وضعي تلك الشاشة علي النار وتترك لمدة نصف ساعة.

اتركي شاشة المحتوى بعد انزلها من علي النار أن تبرد تماما.

قومي بإحضار القرنبيط وقومي بتصفيته من الملح وضعيه في برطمان زجاجي محكم الغلق.

صبي بعد ذلك الخل علي برطمان القرنبيط حتي يغطي القرنبيط تماما وقومي بغلق البرطمان جيدا.

قومي بترك مخلل القرنبيط إلي ثلاثة أسابيع ولا يفتح البرطمان عليه نهائيا حتي يصبح مخلل القرنبيط جاهز.

طريقة عمل مخلل اللفت

المكونات

كيلو من اللفت

جزر صغير

كيس ملح

فلفل حار

ماء

طريقة التحضير

قومي بتقطيع اللفت إلي شرائح ثم قومي بوضع عليه الملح والماء وقومي بتركه لمدة يوم كامل.

قطعي الفلفل والجزر أيضا وضعيه داخل برطمان اللفت وقلبيهم ببعضهم جيدا.

قومي بترك مخلل اللفت حتي يصبح ناضجا مع تغير المياه بين حين والأخر.

قدمنا لكم طريقة عمل المخلل المشكل والسريع في البيت مع طريقة عمل كل من اللفت والقرنبيط المخلل والفلفل بطريقة سهلة.