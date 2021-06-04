طريقة عمل خبز البالون المقلي بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

خبز البالون المقلي ، من أنواع الخبز الشهي واللذيذ الذي يصنع لعمل السندويشات المتنوعة والمميزة مثل ناجتس الدجاج أو هاش براون أو دجاج تندرلوين، كما أنه محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، ويحظى بإقبال الجميع، وهو أيضاً حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم لكونه منتفخ مثل البالون، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، وشكله الجذاب والخرافة الذي لا يقاوم، وقوامه الهش فهو خفيف على المعدة، وطريقة إعداده سهلة جداً ولا تتطلب وقت ولا جهد، ومكوناته بسيطة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير خبز البالون لكي تحضره في المنزل لأفراد أسرتها بدلاً من شرائه من المخابز والمحلات لكي تضمن سلامته ونظافته، وسنتناول في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات خبز البالون المقلي وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات خبز البالون المقلي

يتكون خبز البالون المقلي من مكونات سهلة وبسيطة، ومتواجدة في كل بيت، وهي كالتالي:

كوب ونصف ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

600 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت.

مقادير الوجه

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع سمسم.

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات طريقة عمل خبز البالون المقلي بطريقة سهلة وشهية، ولا تتطلب مجهود كبير، وهي كالتالي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الماء الدافئ والحليب البودرة والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.

نضيف الدقيق بالتدريج والملح والزيت، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستك مطبخ ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة تقريبا.

بعد اختمار العجينة نقسمها إلى ست كرات كبيرة متساوية في الحجم.

ثم نغطي الكرات ونتركهم يختمروا مرة ثانية.

بعد الاختمار نغمس كل كرة في الحليب، ثم في السمسم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على شكل دائرة صغيرة، ثم نقسمها إلى أربعة أجزاء متساوية.

ثم نقوم برصهم في صينية ونضع فيها ورق خبز، ونتركهم يرتاحوا قليلا.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.