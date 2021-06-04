طريقة عمل كريم الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق

كريم الموز والنشا ، من الكريمات التي تحمل العديد من العناصر الطبيعية الهامة لصحة البشرة والجلد، وهو كريم سحري يلعب دور كبير في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تواجه أغلب النساء وتسبب لهم الأحراج وتعطي لهم عمر أكبر من أعمارهم، فهو يجعل البشرة شابة ويعيد لها شاببها وصحتها وحيويتها في وقت قصير، ويزيد من جمالها ونضارتها، يدخل الكريم في عدة استخدامات مثل تفتيح المناطق الحساسة ويساعد على ترطيبها بشكل طبيعي ويحميها من الالتهابات والفطريات المسببة لبعض الألم، يمنح الكريم نعومة للوجه غير طبيعية ويحافظ عليه من التشققات، ويخفي أثار حب الشباب والرؤوس السوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل سريع. مكونات كريم الموز والنشا السحري مكونات كريم الموز والنشا السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الفعالة وهى كما يلي:- حبة من الموز المهروس. نصف كوب من ماء الورد. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد جيدًا، ثم نضع عليه الموز المهروس ونخلطهم جيدًا مع بعض.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفقهم جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نحضر علبة صغيرة الحجم ونضع بها الخليط، ثم نضيف عليه الزيوت وعسل النحل ونخفقهم مع بعض جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.

نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بوضع الكريم في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك الموز والزبادي لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك الرهيب بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به حبة من الموز ونقوم بهرسها جيدًا. ثم نضع ملعقة من الزبادي ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعض. بعد ذلك نغسل الوجه ونقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتائج المذهلة. الوسوم

كريم الموز والنشا ، من الكريمات التي تحمل العديد من العناصر الطبيعية الهامة لصحة البشرة والجلد، وهو كريم سحري يلعب دور كبير في حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تواجه أغلب النساء وتسبب لهم الأحراج وتعطي لهم عمر أكبر من أعمارهم، فهو يجعل البشرة شابة ويعيد لها شاببها وصحتها وحيويتها في وقت قصير، ويزيد من جمالها ونضارتها، يدخل الكريم في عدة استخدامات مثل تفتيح المناطق الحساسة ويساعد على ترطيبها بشكل طبيعي ويحميها من الالتهابات والفطريات المسببة لبعض الألم، يمنح الكريم نعومة للوجه غير طبيعية ويحافظ عليه من التشققات، ويخفي أثار حب الشباب والرؤوس السوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل سريع. مكونات كريم الموز والنشا السحري مكونات كريم الموز والنشا السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الفعالة وهى كما يلي:- حبة من الموز المهروس. نصف كوب من ماء الورد. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد جيدًا، ثم نضع عليه الموز المهروس ونخلطهم جيدًا مع بعض.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفقهم جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نحضر علبة صغيرة الحجم ونضع بها الخليط، ثم نضيف عليه الزيوت وعسل النحل ونخفقهم مع بعض جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض.

نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بوضع الكريم في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك الموز والزبادي لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك الرهيب بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به حبة من الموز ونقوم بهرسها جيدًا. ثم نضع ملعقة من الزبادي ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعض. بعد ذلك نغسل الوجه ونقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتائج المذهلة.

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