أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي الفاخر زي الجاهز

طريقة عمل معمول التمر السعودي، يكثر البحث عن طريقة عمل معمول التمر السعودي ليس فقط في السعودية وإنما في كافة البلدان العربية، نظرًا لكثرة محبيه فهو من الحلويات الهشة واللذيذة ولا يقتصر تحضيرها على الأعياد فقط فمذاقها الرائع وحشواتها المتنوعة يجعلها مطلب الكثيرون في الكثير من الأوقات، تابعي معنا المكونات وطريقة التحضير من خلال السطور القادمة. طريقة عمل معمول التمر السعودي طريقة عمل معمول التمر السعودي المكونات: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

رشة ملح.

عجينة العجوة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

نصف كوب من السمن اللين.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم. خطوات تحضير معمول التمر السعودي احضري بولة عجن كبيرة الحجم وضعي بها المكونات الجافة ( الطحين، البيكنج بودر، الملح، الهيل الناعم، سكر البودرة) اخلطي كافة المكونات مع بعضهم بشكل جيد.

أضيفي السمنة والزبدة المذابة إلى الخليط السابق، وقومي ببثهم حتى يتشرب الخليط المواد الدهنية المضافة ويصبح لدينا خليط رملي ناعم

اخلطي البيضة مع الفانيليا ثم ضيفيهم إلى الخليط، وقومي بالتقليب والعجن جيدًا حتى تتماسك العجينة وتظل محتفظة بنعومتها.

استمري في العجن لمدة ثلاث دقائق وافردي العجينة على سطح مستوي، وابدئي بتشكيلها عن طريق أخذ قطعة من العجينة وشكليها مثل الكرة، وأضيفي حشوة التمر بها واغلقيها، وتشكيل سطحها على حسب الرغبة.

ادهني صينية بالسمنة أو الزبدة ورصي بها معمول التمر السعودي، وادخليها فرن محمي مسبقًا على درجة حرارة 180 واتركيه حتى تمام النضج.

يراعى عدم تحريك المعمول من الصينية حتى يبرد تماماً ويتم إحضار عبوة محكمة الغلق والاحتفاظ به بداخلها.

كما يمكن رش المعمول بالسكر المطحون أو تركه لحين التقديم. خطوات تحضير معمول التمر السعودي الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي، يكثر البحث عن طريقة عمل معمول التمر السعودي ليس فقط في السعودية وإنما في كافة البلدان العربية، نظرًا لكثرة محبيه فهو من الحلويات الهشة واللذيذة ولا يقتصر تحضيرها على الأعياد فقط فمذاقها الرائع وحشواتها المتنوعة يجعلها مطلب الكثيرون في الكثير من الأوقات، تابعي معنا المكونات وطريقة التحضير من خلال السطور القادمة. طريقة عمل معمول التمر السعودي طريقة عمل معمول التمر السعودي المكونات: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

رشة ملح.

عجينة العجوة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

نصف كوب من السمن اللين.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم. خطوات تحضير معمول التمر السعودي احضري بولة عجن كبيرة الحجم وضعي بها المكونات الجافة ( الطحين، البيكنج بودر، الملح، الهيل الناعم، سكر البودرة) اخلطي كافة المكونات مع بعضهم بشكل جيد.

أضيفي السمنة والزبدة المذابة إلى الخليط السابق، وقومي ببثهم حتى يتشرب الخليط المواد الدهنية المضافة ويصبح لدينا خليط رملي ناعم

اخلطي البيضة مع الفانيليا ثم ضيفيهم إلى الخليط، وقومي بالتقليب والعجن جيدًا حتى تتماسك العجينة وتظل محتفظة بنعومتها.

استمري في العجن لمدة ثلاث دقائق وافردي العجينة على سطح مستوي، وابدئي بتشكيلها عن طريق أخذ قطعة من العجينة وشكليها مثل الكرة، وأضيفي حشوة التمر بها واغلقيها، وتشكيل سطحها على حسب الرغبة.

ادهني صينية بالسمنة أو الزبدة ورصي بها معمول التمر السعودي، وادخليها فرن محمي مسبقًا على درجة حرارة 180 واتركيه حتى تمام النضج.

يراعى عدم تحريك المعمول من الصينية حتى يبرد تماماً ويتم إحضار عبوة محكمة الغلق والاحتفاظ به بداخلها.

كما يمكن رش المعمول بالسكر المطحون أو تركه لحين التقديم. خطوات تحضير معمول التمر السعودي

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