طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية دايبة ومرملة زي المحلات

طريقة عمل البسبوسة السورية، من المعروف أن البسبوسة من أشهر الحُلى في البلدان العربية، وبصفة خاصة في دولتي مصر وسوريا، فقد أبدعت السيدات المصريات والسوريات في تحضيرها، ووضع لمسات سحرية وإضافات لتزيد طعمها جمالاً مثل إضافة القشطة أو جوز الهند أو مشكل مكسرات أو الشيكولاته، وجميعها مكونات تزيد مذاقها لذة، وفي هذا الموضوع سنتحدث عن طريقة عمل البسبوسة السورية بخطوات بسيطة، حيث يمكن تحضير البسبوسة بالعديد من النكهات ولكننا اليوم سنخص بالذكر البسبوسة السورية، دايبة ومرملة وأفضل من الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية المكونات: 3 كوب سميد بسبوسة ناعم.

2 بيضة.

كوب لبن.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت عباد شمس.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كيس فانيليا. خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة السورية في بولة العجن اخفقي المكونات الجافة (السميد، البيكنج بودر) واتركيهم على جنب، وفي الخلاط الكهربائي اخفقي السكر مع الزيت واللبن لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق.

صبي الخليط السائل على الخليط الجاف واخلطيهم مع بعض حتى تصلين إلى قوام ناعم.

في صينية مدهونة بمادة دهنية، صبي الخليط بشكل متساوي وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج أي عندما يحمر سطحها.

ويُمكنك عمل شربات البسبوسة الثقيل عن طريق مزج 2 كوب من السكر على كوب ونصف ماء وعصير نصف ليمونة، واسكبي الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن بمعنى أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخن، وتستغرق حوالي 25 دقيقة داخل الفرن.

وكذلك يُمكنك عمل البسبوسة السورية بجوز الهند عن طريق إضافة كوب منه في الخليط الجاف.

للحصول على بسبوسة مرملة ودايبة مثل الجاهزة قومي بوضع الشربات ساخنة والبسبوسة ساخنة ثم تغطى لمدة ربع ساعة حتى تتشرب وتصبح طرية. خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة السورية الوسوم

طريقة عمل البسبوسة السورية، من المعروف أن البسبوسة من أشهر الحُلى في البلدان العربية، وبصفة خاصة في دولتي مصر وسوريا، فقد أبدعت السيدات المصريات والسوريات في تحضيرها، ووضع لمسات سحرية وإضافات لتزيد طعمها جمالاً مثل إضافة القشطة أو جوز الهند أو مشكل مكسرات أو الشيكولاته، وجميعها مكونات تزيد مذاقها لذة، وفي هذا الموضوع سنتحدث عن طريقة عمل البسبوسة السورية بخطوات بسيطة، حيث يمكن تحضير البسبوسة بالعديد من النكهات ولكننا اليوم سنخص بالذكر البسبوسة السورية، دايبة ومرملة وأفضل من الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية المكونات: 3 كوب سميد بسبوسة ناعم.

2 بيضة.

كوب لبن.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت عباد شمس.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كيس فانيليا. خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة السورية في بولة العجن اخفقي المكونات الجافة (السميد، البيكنج بودر) واتركيهم على جنب، وفي الخلاط الكهربائي اخفقي السكر مع الزيت واللبن لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق.

صبي الخليط السائل على الخليط الجاف واخلطيهم مع بعض حتى تصلين إلى قوام ناعم.

في صينية مدهونة بمادة دهنية، صبي الخليط بشكل متساوي وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج أي عندما يحمر سطحها.

ويُمكنك عمل شربات البسبوسة الثقيل عن طريق مزج 2 كوب من السكر على كوب ونصف ماء وعصير نصف ليمونة، واسكبي الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن بمعنى أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخن، وتستغرق حوالي 25 دقيقة داخل الفرن.

وكذلك يُمكنك عمل البسبوسة السورية بجوز الهند عن طريق إضافة كوب منه في الخليط الجاف.

للحصول على بسبوسة مرملة ودايبة مثل الجاهزة قومي بوضع الشربات ساخنة والبسبوسة ساخنة ثم تغطى لمدة ربع ساعة حتى تتشرب وتصبح طرية. خطوات تحضير البسبوسة على الطريقة السورية

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