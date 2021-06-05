ماسك القهوة لتقشير الوجة وتبييضة والتخلص من التجاعيد بطريقة صحيحة 100%

تعتبر عملية تقشير الوجه هي واحدة من أهم روتين العناية بالبشرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي واحد من أفضل أنواع المقشرات الطبيعية التي يمكنك صنعها بنفسك في المنزل، كما انها تتكون من مكونات بسيطة تتوفر في جميع المنازل، فهيا بنا لنتعرف علي طريقة صنع مقشر طبيعي بالقهوة.طريقة تقشير الوجه بالقهوة
هناك عدة وصفات طبيعية يمكنك صنعها بنفسك في المنزل، ومن أشهرها هو صنع مقشر الوجه بالقهوة والسكر، ولمعرفة المكونات وطريقة صنعها تابعي معنا من خلال السطور التالية
مكونات وصفة القهوة والسكر
- اربعة ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث معالق كبيرة من السكر الابيض او البني.
- أثنان ملعقة من زيت الزيتون او زين جوز الهند.
طريقة التحضير
- يتم خلط جميع المكونات في وعاء جاف، ثم يتم وضعه علي البشرة، وتدلك عن طريق حركات دائرية، ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة.
- قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر وضعي كريم المرطب المناسب لكي.
- يتم تكرار تلك الوصفة مرة الي مرتين أسبوعيًا لكي تحصلي علي أفضل النتائج، ومن الضروري الإستمرار علي تلك الوصفة حتي تحصلين علي نتائج مبهرة.
القهوة لها الكثير من الفوائد للبشرة والتي تناسب الكبار والصغار، فهيا بنا لنتعرف علي فوائد القهوة للبشرة:
- سكراب القهوة يعمل علي إزالة الجلد الميت والتالف الذي يمنع وصول المرطبات والمواد المفيدة الي البشرة.
- يساعد علي محاربة التجاعيد وعلامات تقدم السن، لما له من مواد تعمل علي شد البشرة، كما انه يحمي صغار السن من ظهور الخطوط التعبيرية.
- القهوة واحدة من أفضل المواد المستخدمة في إعادة النضارة للوجه وإشراقها.
- تساعد سكراب القهوة والسكر علي التخلص من السيلوليت وذلك من خلال عملية التقشير وتدليك البشرة بحركات دائرية.
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تعتبر عملية تقشير الوجه هي واحدة من أهم روتين العناية بالبشرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي واحد من أفضل أنواع المقشرات الطبيعية التي يمكنك صنعها بنفسك في المنزل، كما انها تتكون من مكونات بسيطة تتوفر في جميع المنازل، فهيا بنا لنتعرف علي طريقة صنع مقشر طبيعي بالقهوة.طريقة تقشير الوجه بالقهوة
هناك عدة وصفات طبيعية يمكنك صنعها بنفسك في المنزل، ومن أشهرها هو صنع مقشر الوجه بالقهوة والسكر، ولمعرفة المكونات وطريقة صنعها تابعي معنا من خلال السطور التالية
مكونات وصفة القهوة والسكر
- اربعة ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث معالق كبيرة من السكر الابيض او البني.
- أثنان ملعقة من زيت الزيتون او زين جوز الهند.
طريقة التحضير
- يتم خلط جميع المكونات في وعاء جاف، ثم يتم وضعه علي البشرة، وتدلك عن طريق حركات دائرية، ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة.
- قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر وضعي كريم المرطب المناسب لكي.
- يتم تكرار تلك الوصفة مرة الي مرتين أسبوعيًا لكي تحصلي علي أفضل النتائج، ومن الضروري الإستمرار علي تلك الوصفة حتي تحصلين علي نتائج مبهرة.
القهوة لها الكثير من الفوائد للبشرة والتي تناسب الكبار والصغار، فهيا بنا لنتعرف علي فوائد القهوة للبشرة:
- سكراب القهوة يعمل علي إزالة الجلد الميت والتالف الذي يمنع وصول المرطبات والمواد المفيدة الي البشرة.
- يساعد علي محاربة التجاعيد وعلامات تقدم السن، لما له من مواد تعمل علي شد البشرة، كما انه يحمي صغار السن من ظهور الخطوط التعبيرية.
- القهوة واحدة من أفضل المواد المستخدمة في إعادة النضارة للوجه وإشراقها.
- تساعد سكراب القهوة والسكر علي التخلص من السيلوليت وذلك من خلال عملية التقشير وتدليك البشرة بحركات دائرية.
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