طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة الجبار في تفتيح البشرة 7 درجات

كريم البانثينول والقهوة ، من الكريمات الجبارة التي تعمل على تفتيح البشرة مهما كانت سمراء بسرعة رهيبة وإزالة النمش والكلف، ويزيل سواد السنين، وهذا الكريم له مفعول سحري في تفتح البشرة من 3 درجات حتى 10 درجات حتى لو كان السواد موجود من عشرون عاماً، وتستطيع أي فتاة أو سيدة أن تقوم بإعداد هذا الكريم في المنزل بكل سهولة لأن جميع مكوناته متوفرة، وتحضيره لا يحتاج منا وقت كبير بكل نستطيع صنعه في دقائق قليلة، ومكونات هذه الكريم أرخص من أي كريم أخر يتم شرائه من الخارج، ويعطي نتائج أفضل بكثير من الكريمات الخارجية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة الرهيب في تفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم البانثينول والقهوة

يحتوي هذا الكريم الجبار في تفتيح البشرة على مكونات ذات فاعلية كبيرة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا أو كورن فلور، أو دقيق الأرز.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه.

نصف عصير ليمونه أو ماء ورد للبشرة الحساسة.

ملعقة صغيرة من زيت جونسن للأطفال، أو زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو، أي زيت متوفر من الثلاث زيوت.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البانثينول والقهوة لتبييض البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع فيه ملعقة النشا الكبيرة، إذا لم يتوفر النشا يمكننا استخدام دقيق الأرز، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة القهوة أو النسكافيه. نضيف إلى المزيج السابق عصير نصف ليمونه، وإذا كانت البشرة حساسة نستخدم بدلاً من الليمون ماء الورد، ونقلب المكونات بشكل جيد. نضع ملعقة كبيرة من كريم البانثينول إلى الخليط السابق، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد. قبل القيام بوضع الكريم نقوم بعمل سنفره للجسم من خلال استخدام نصف بندورة ونشا، ثم نقوم بغمس البندورة في النشا وندلك البشرة بحركة دائرية والمناطق السمراء، وهذه الوصفة تنظف البشرة من الأعماق. نقوم بوضع الكريم على الوجه والرقبة أو الجسم كله، ونتركه مدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد لأن الماء يقوم بسد المسام. نقوم بعمل كمية كبيرة من الكريم لأنه لا يفسد مع الوقت، ونضعه في علبة فارغة ونحفظه في الثلاجة. نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت بيضاء مثل بياض الثلج.

فوائد كريم البانثينول والقهوة للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها كريم بانثينول وهى كما يلي:-