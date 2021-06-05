طريقة عمل المخلل المشكل السريع والخيار والجزر المخلل في يوم واحد زي المحلات

تعرفي علي طريقة عمل المخلل المشكل السريع في المنزل زي المحلات بالضبط وبطريقة سهلة وسريعة، هناك أنواع كثيرة ومختلفة من المخللات مثل مخلل الجزر والخيار والبصل وهناك المخلل المشكل الذي يحتوي علي جميع أنواع المخللات الموجودة، كما يعد طبق المخلل من الأطباق الجانبية الهامة التي يمكن الاستغناء عنها علي سفرة الطعام.

عمل المخلل المشكل السريع

سوف نتعلم الآن علي سر طريقة عمل المخلل في المنزل بمكونات سهلة وبسطية ومتاحة فكل بيت بدون تكلفة مثل شراءه من الخارج، وسوف نتعلم علي طريقة عمل الجزر والخيار المخلل بالخطوات، ونتعلم طريقة عمل المخلل السريع.

طريقة عمل مخلل الجزر

المكونات

كيلو من الجزر

كوب من الخل

ثلاث أكواب من الماء

ملعقتين كبيرتين من الملح

ملعقة صغيرة فلفل حار

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الملح والخل بعد أن تقومي بتقطيع الجزر إلي شرائح.

احضري وعاء زجاجي محكم الغلق وضعي فيه الخليط وقومي بوضع الماء فيه حتي يغطي بالكامل.

اتركي الجزر لمدة يومين حتي يصبح ناضجا وجاهز للأكل.

طريقة عمل مخلل البصل

المكونات

كيلو من بصل القاورمة

نصف كوب من الملح

ربع كوب من الخل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة شطه

ماء

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي فيه كل من الخل وعصير الليمون والشطه والملح وقلبيهم جيدا.

قومي بتقطيع البصل إلي اربعه دون فصلها وقومي بوضعها في الخليط السابق.

ضعي البصل في وعاء زجاجي مع وضع الماء حتي يغطي البصل ثم قومي بتركه لمدة اربعه أسابيع.

طريقة عمل المخلل المشكل

المكونات

أحضري (قرنبيط_كرنب_فلفل_البصل_الكرفس)

خمس فصوص من الثوم

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الكركم

ربع ملعقة من الفلفل والكمون

ربع ملعقة من الحبهان والملح

القليل من ورق اللورا

نصف كوب من الخل

الكثير من الماء

طريقة التحضير

قومي بغلي الماء وضعي فيه الملح والفلفل الأسود وورق اللورا والكمون والكركم والحبهان وقلبيهم جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع كل من الثوم والكرنب والقرنبيط والفلفل الحار وأيضا وضع الكرفس والبصل مع خليط الماء.

نقوم بإضافة الخل إلي الخليط السابق مع تقليب المكونات مع بعضها جيدا ثم أخرجيها حتي تبرد تماما.

احضري برطمان كبير زجاجي وضعي فيه مشكل المخلل واتركيه لمدة يومين حتي يصبح جاهزا.

وهكذا نكون قد انتهينا من تقديم طريقة عمل المخلل المشكل السريع وطريقة عمل الخيار والجزر المخلل أيضا في يوم واحد زي المحلات.