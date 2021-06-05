سر طريقة تتبيل الدجاج المشوي زي المطاعم ووصفات جديدة للدجاج صحية وغير مكلفة

تعرفي علي أفضل طريقة تتبيل الدجاج المشوي علي الفحم أو في الفرن بطريقة سهلة ومكونات غير مكلفة، الدجاج من الأكلات المحببة عند جميع أفراد الأسرة سواء كان صغيرًا أم كبيرًا، وعند وضع تتبيله معينة بطريقة خاصة على هذا الدجاج وهذه التتبيله تعطي الدجاج مذاق مختلف، لذيذ ولذا سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل تتبيله الدجاج المشوي، بأسهل الطرق وأقل التكلفة وعلى قد الأيد.

طريقة تتبيل الدجاج المشوي

الجميع يحب تناول المشويات وخاصة الدجاج المشوي لذلك سوف نقدم لكم بعض من تلك الوصفات والخلطات التي يمكنك استخدامها في عمل الدجاج المشوي وأيضا الدجاج الموضوع في الفرن بوصفات شهية ولذيذه.

تتبيله الليمون مع الأعشاب



المكونات

زيت زيتون حوالي ثلث كوب

نحضر حوالي 3 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم

نقوم بإحضار كمية من البقدونس المفروم

ملعقة من الزعتر المفروم

ملعقة من ورق إكليل الجبل ويكون مفروم أيضًا

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون

طريقة تحضير التتبيلة

لقد تعرفنا علي مكونات تتبيلة الدجاج بالليمون والأعشاب وسوف نتعرف الآن علي كيفية تحضيرها وتتبيل الدجاج بها في الخطوات التالية.

نقوم في بداية تتبيل الدجاج بتقليل سمك الصدور وذلك عن طريق وضعها في كيس من البلاستيك ونقوم بطرقها بمطرقة اللحم.

نقوم بعد ذلك بخلط كل المكونات السابق إحضارها خلطًا جيدًا.

قومي بنقع قطع الدجاج في هذه التتبيله قبل الشوي ونتركها لمدة من 1 ساعة إلى 4 ساعات.

ضعي هذا الدجاج بعد تتبيله في الفرن ونتركه لمدة 5 دقائق تقليب باستمرار من آن إلى آخر.

نترك الدجاج حتى تمام الشواء ثم نخرجه من الفرن ونقدمه في طبق التقديم.

تتبيله المايونيز الحارة

المكونات

كوب واحد من المايونيز

ربع كوب من خل التفاح

ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقة كبيرة من الصلصة

نصف ملعقة من الشمر الناعم

ربع ملعقة من الفلفل الحار مع رشه ملح

طريقة الإعداد

نقوم بخلط المكونات السابق تحضيرها في بوله متوسطة الحجم ونقم بخلطها جيدًا.

نضع بعد ذلك قطع الدجاج بها ونقلبهم ببعضهم جيدا ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة.

قومي بعد ذلك بشوي الدجاجة علي الشواية الكهربائية أو وضعها في الفرن حتي تنضج.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم طريقة تتبيل الدجاج المشوي علي الفحم أو في الفرن بطريقة بسيطة ووصفات جديدة ومشهية.