البطاطس المقلية بدون زيت المقرمشة جداً ولذيذة بطريقة صحية أحلى من الجاهزة

البطاطس المقلية بدون زيت، تعد البطاطس من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين من الناس لأنها وجبة خفيفة للغاية. ومع التطور المستمر للوصفات المحضرة من البطاطس، فإنها تنتشر في جميع أنحاء العالم لأنها سريعة وسهلة التحضير وتقدم مع الكاتشب. ويمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من شكل مثل البطاطس “المشوية والمهروسة والمسلوقة، والبطاطس المقلية” وجميعها أول اختيار أفراد الأسرة.

وأحيانًا يمكن استخدامها كوجبة رئيسية أو كوجبة صباحية للإفطار بالإضافة إلى ذلك مفيدة جدًا لجسم الإنسان. والخيار الأول لجميع الأطفال هو البطاطس المقلية والمقرمشة الجاهزة ولكن الزيت الغزير الذي يتم فيه قلي البطاطس يكون ضاراً. بالإضافة إلى ذلك فهو خطير جداً على مرضي الكوليسترول ومرضي السكري. وكذلك خطير على الصحة العامة. ولذلك تبتعد الأمهات عن شراء الطعام من الخارج، وتستبدل ذلك عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من البطاطس المقلية المحضرة في المنزل. ونتيجة لذلك سنقدم لكم خطوة بخطوة كيفية قلي البطاطس بدون إضافة زيت.

البطاطس المقلية بدون زيت

تقدم البطاطس لفئة كثيرة من الأشخاص عن طريقة قليها في الزيت، ولكن اليوم سوف نقدمها لكم بطريقة مختلفة وصحية للغاية ومناسبة لمرضي السكري والكوليسترول ومتبعي الحمية الغذائية وهذه أفضل طريقة لصنع البطاطس المقلية :

500 جرام من البطاطس

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

لتر ماء ساخن.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نقوم بتقطيع البطاطس إلي شرائح طويله ومن ثم قومي بغسلها جيداً.

ونضعها في وعاء ونضع الماء المغلي، وتركها على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.

وبعد ذلك يتوجب عليكي تصفيتها من الماء ويتم تركها على ورق مطبخ لتجف لمدة 30 دقيقة حتى يتم التخلص من كل كمية الماء.

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كلاً من “الزيت وملعقة الثوم، وملعقة البصل، والزعتر، والبابريكا، والملح وملعقة النشا” ويتم خلطهم مع بعضهم البعض بواسطة ملعقة.

بالإضافة إلى ذلك قومي بإحضار صينية فرن غير لاصقة.

ووضع أصابع البطاطس في صينية الفرن وادخالها الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي لامع.

والأن اصبح لدينا البطاطس المقلية بدون زيت، يتم وضعها في طبق التقديم. ويقدم معها الكاتشب والدجاج البانية، وكذلك اللحوم المشوية بجانب سلطة الزبادي.

المقاديرطريقة التحضير: