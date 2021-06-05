وصفات لتفتيح البشرة الدهنية بسرعة وأحصلي على بشرة متألقة كالنجمات

وصفات لتفتيح البشرة الدهنية , تَحتاج البشرة الدهنية وصفات بُمكونات مٌعينة حتى لا تَتسبب في زيادة الاحمرار، أو تٌفرز كميات أكبر من الزيوت، لذا تَلك الوصفات تٌساعد صاحبات هذا النوع من البشرة في تَفتيحها وعلاج كل المشاكل التي تُعاني منها في آن واحد.

إليكي سيدتي أفضل وصفات لتفتيح البشرة الدهنية في المنزل بدون عناء وبمكونات موجودة في كل بيت:-

الوصفة الأولى

سَنحتاج في تَحضيرها إلى ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون + ملعقة صغيرة من العسل + قطرات من عصير الليمون.

تُمزج المكونات معًا ثم تُطبق على الوجه وتترك لمدة 20 دقيقة.

تُشطف بالماء الدافئ ثم البارد.

سَنحتاج في تَحضيرها إلى بياض بيضة + ملعقة من العسل + ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يُمزج بياض البيض حتى يَتحول ويُصبح رغوة ثم يُضاف له المكونات السابقة.

يُطبق على الوجه ويُترك لمدة نصف ساعة ثم يٌزال بالماء الفاتر.

سَنحتاج في تَحضيرها إلى كميات مُتساوية من القرفة والعسل.

تُمزج جيدًا وتُطبق على الوجه والرقبة، ثم تترك لمدة 10 دقائق.

يُشطف بالماء الفاتر وتُكرر الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع.

الوصفة الثانيةالوصفة الثالثةوصفات لتفتيح البشرة بالنشا

النشا من أرخص وأكثر المكونات المتوفرة في كل منزل والذي يُمكن من خلاله الحصول على بشرة رائعة الجمال.

ومن الاستعمال الأول سَتُلاحظين الفرق، بشرة أفتح بثلاث درجات وناصعة البياض.

مشاكل البشرة الدهنية من أصعب المشاكل التي يمكن أن تواجهها أي امرأة.

وقد تجد نفسها أمام مشكلة تمنعها من الاستمتاع بحياتها، لذا نوصيكِ بشدة سيدتي في التعرف على أهم وصفات لتفتيح البشرة بواسطة النشا:-

سَنحتاج في تَحضيرها إلى ملعقة كبيرة من النشا + ملعقة كبيرة من ماء الورد + نصف ملعقة صغيرة من العسل.

تُمزج المكونات جيدًا، ثم تُطبق على الوجه.

تُترك لمدة 20 دقيقة ثم يٌشطف بالماء الدافئ.

تًكرر الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع.

سَنحتاج في تَحضيرها إلى ملعقة صغيرة من النشا + ملعقة صغيرة من الحليب البودرة + شريحة واحدة من البطاطس المهروسة + عصير الليمون لصاحبات البشرة الدهنية.

اهرسي البطاطس جيدًا ثم ضعي النشا واسكبي الحليب بالتدريج لحين الحصول على القوام المُناسب.

طَبقي الخليط على البشر ة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء البارد.

اغسلي وجهك بماء الورد لغلق المسام المفتوحة.

الوصفة الأولىالوصفة الثانيةخلطات لحب الشباب وتَبييض الوجه

أكثر الأسئلة التي قد تأتي إلى خبراء العناية البشرة هي إمكانية استخدام خلطات طبيعية لحب الشباب وخصوصًا للبشرة الدهنية عن طريق التطبيق الموضعي، رغبة منهم في الحصول على بشرة فاتحة ناعمة وجميلة.

صاحبات البشرة الدهنية، والتي تُعاني من ظهور بثور حب الشباب وآثاره المُزعجة، تَحتاج لبعض الخلطات التي تٌساعد في تَبييض البشرة.

والتَخلص من الاسمرار، وهذه أفضل الوصفات التي تٌساهم في تَبييض الوجه والقضاء على الالتهابات، وتَنقيتها من الشوائب وآثار حب الشباب.

كذلك يمكن استخدام التوت البري لانعاش البشرة، وتقوية الشعر لما له من فوائد للصحة العامة عظيمة بمعنى الكلمة، ويمكن من خلالها تخطي أغلب المشاكل الصحية:-

سَنحتاج لتَحضير الوصفة إلى (ثمرة من الأفوكادو + ملعقة من العسل الطبيعي + عصير نصف ليمونة).

يَتم هرس ثمرة الأفوكادو، ويٌوضع معها ملعقة من العسل ثم يٌضاف لها عصير الليمون، مع مزج جميع المكونات جيدًا.

يُطبق على البشرة ويُترك لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف الوجه بالماء الفاتر.

“وفي الختام للحصول على نَتائج قوية عليكي اختيار الوصفات ذات مُكونات سريعة المفعول مثل فيتامين سي الزبادي، العرقسوس، عصير الليمون وغيرها من مُكونات تُزيل تَصبغ الجلد، وتَجعل البشرة ناعمة كالحرير، وبيضاء كالثلج فقط بإتباع وصفات لتفتيح البشرة الدهنية .