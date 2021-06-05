أسرار كحك العيد الناعم والبسكويت بأسهل الطرق والمقادير

كحك العيد الناعم والبسكويت من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والتي تحرص على صنعها أغلب ربات البيوت ويتم تصنيعها بالكثير من الطرق والأشكال الجميلة، كما أنه يوجد محلات كثيرة تقوم بتصنيعها وبيعها لكن يمكنك التعرف على أسرار كحك العيد الناعم والبسكويت لكي تصنعي أشهى الحلويات حتى يكتمل العيد. طريقة عمل كحك العيد الناعم يمكنك أن تصنعي كحك العيد الناعم بالمنزل من خلال معرفة المقادير المناسبة والطريقة كالآتي: مقادير الكحك الناعم بالكيلو كيلو دقيق ناعم.

كوب من الماء الدافئ يساوي 240 ملل.

نصف كوب من السمن ويكون في درجة حرارة الغرفة.

ملعقتان من السكر بكمية 25 جم.

3 ملاعق من اللبن البودر يساوي 30 جرام.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص يصل إلى 37.5 جرام.

ملعقتين صغيرة من البيكنج باودر 10 جرام.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية 12.5 جرام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح 1.25 جرام.

ملعقة واحدة كبيرة من ريحة الكحك الباودر 10 جرام. طريقة التحضير: قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة تساوي 180 مئوية.

ضعي نصف كوب من الماء في وعاء كبيرة وأضيفي إليه الخميرة والسكر وبعدها أبدأي في التقليب جيدا حتى يمتزج الخليط.

اتركي الخميرة لوقت يصل إلى 15 دقيقة في مكان دافئ.

ضعي الحليب، الدقيق، البيكنج باودر، ريحة الكحك والسمسم والملح في وعاء كبير وامزجيهم جيدا.

قومي بخلط الخميرة والسمن معا وأضيفي الماء بالتدريج أثناء العجن حتى تصلي إلى قوام العجينة المطلوب.

اتركي العجينة ترتاح في الوعاء لفترة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت ابدأي في تشكيل العجين على أشكال الكحك وانقشيها، كما يمكنك أن تستخدمي القوالب المخصصة للكحك، كما يمكنك أن تضعي العجوة أو الملبن قبل النقش في القطعة الواحدة.

قومي برص الكحك في الصواني واتركيها في الفرن لفترة لا تقل عن 20 دقيقة وبعدها أخرجيه ليبرد.

عندما يبرد الكحك أبدأي في التزيين بالسكر. طريقة عمل بسكويت العيد إليك مقادير وطريقة عمل بسكويت العيد اللذيذ الهش من خلال الخطوات القادمة: مقادير البسكويت نصف كيلو من الدقيق الناعم.

كوب واحد من السكر البودرة بمقدار 120 جرام.

ثلاثة أرباع كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 170 جرام.

3 بيضات.

نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال بمقدار 120 ملل.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر 5 جرام.

ملعقتين صغيرة من النشادر 10 جرام.

ملعقة من بشر البرتقال أو الفانيليا السائلة بمقدار 5 ملل.

كمية صغيرة من الملح. طريقة تحضير البسكويت أضيفي الدقيق مع النشادر والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير وأبدأي بتقليب الكمية معا.

ضعي السكر والزبد أو السمن في وعاء وابدأ في الخفق بالمضرب حتى تحصلي على القوام الكريمي.

أبدأي بخفق البيض بيضة تلو الأخرى في الوعاء السابق مع المكونات وبعد الانتهاء من البيض أبدأي بإضافة الفانيليا أو قشر البرتقال المبشور واكملي الخفق.

ضعي الخليط من الدقيق والبيكنج بودر للوعاء السابق وأضيفي الحليب تدريجيا واعجني الخليط باليد حتى تصلي لعجينة البسكويت وهي عجينة طرية ولكنها متماسكة.

قومي بتغليف العجينة بكيس واتركيها في مكان دافئ لفترة لا تقل عن 15 دقيقة.

قومي بتسخين الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية لفترة.

أثناء ذلك الوقت فومي بتشكيل العجينة التي حصلتي عليها في شكل مستطيلات أو أقراص من خلال ماكينة البسكويت، كما يمكنك أن تشكلي البسكويت بالطريقة التي تفضلينها ونقشها بالمنقاش.

يمكنك أن تستخدمي النشابة الخشبية لفرد العجينة وتشكيها بأحجام صغيرة أو كما ترغبين.

اتركي البسكويت في الفرن لفترة لا تزيد عن 15 دقيقة وتابعيه حتى يصل اللون للون الذهبي.

بعد إخراج الصينية اتركي البسكويت حتى يبرد تماما قبل التعبئة. الوسوم

كحك العيد الناعم والبسكويت من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والتي تحرص على صنعها أغلب ربات البيوت ويتم تصنيعها بالكثير من الطرق والأشكال الجميلة، كما أنه يوجد محلات كثيرة تقوم بتصنيعها وبيعها لكن يمكنك التعرف على أسرار كحك العيد الناعم والبسكويت لكي تصنعي أشهى الحلويات حتى يكتمل العيد. طريقة عمل كحك العيد الناعم يمكنك أن تصنعي كحك العيد الناعم بالمنزل من خلال معرفة المقادير المناسبة والطريقة كالآتي: مقادير الكحك الناعم بالكيلو كيلو دقيق ناعم.

كوب من الماء الدافئ يساوي 240 ملل.

نصف كوب من السمن ويكون في درجة حرارة الغرفة.

ملعقتان من السكر بكمية 25 جم.

3 ملاعق من اللبن البودر يساوي 30 جرام.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص يصل إلى 37.5 جرام.

ملعقتين صغيرة من البيكنج باودر 10 جرام.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية 12.5 جرام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح 1.25 جرام.

ملعقة واحدة كبيرة من ريحة الكحك الباودر 10 جرام. طريقة التحضير: قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة تساوي 180 مئوية.

ضعي نصف كوب من الماء في وعاء كبيرة وأضيفي إليه الخميرة والسكر وبعدها أبدأي في التقليب جيدا حتى يمتزج الخليط.

اتركي الخميرة لوقت يصل إلى 15 دقيقة في مكان دافئ.

ضعي الحليب، الدقيق، البيكنج باودر، ريحة الكحك والسمسم والملح في وعاء كبير وامزجيهم جيدا.

قومي بخلط الخميرة والسمن معا وأضيفي الماء بالتدريج أثناء العجن حتى تصلي إلى قوام العجينة المطلوب.

اتركي العجينة ترتاح في الوعاء لفترة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت ابدأي في تشكيل العجين على أشكال الكحك وانقشيها، كما يمكنك أن تستخدمي القوالب المخصصة للكحك، كما يمكنك أن تضعي العجوة أو الملبن قبل النقش في القطعة الواحدة.

قومي برص الكحك في الصواني واتركيها في الفرن لفترة لا تقل عن 20 دقيقة وبعدها أخرجيه ليبرد.

عندما يبرد الكحك أبدأي في التزيين بالسكر. طريقة عمل بسكويت العيد إليك مقادير وطريقة عمل بسكويت العيد اللذيذ الهش من خلال الخطوات القادمة: مقادير البسكويت نصف كيلو من الدقيق الناعم.

كوب واحد من السكر البودرة بمقدار 120 جرام.

ثلاثة أرباع كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 170 جرام.

3 بيضات.

نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال بمقدار 120 ملل.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر 5 جرام.

ملعقتين صغيرة من النشادر 10 جرام.

ملعقة من بشر البرتقال أو الفانيليا السائلة بمقدار 5 ملل.

كمية صغيرة من الملح. طريقة تحضير البسكويت أضيفي الدقيق مع النشادر والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير وأبدأي بتقليب الكمية معا.

ضعي السكر والزبد أو السمن في وعاء وابدأ في الخفق بالمضرب حتى تحصلي على القوام الكريمي.

أبدأي بخفق البيض بيضة تلو الأخرى في الوعاء السابق مع المكونات وبعد الانتهاء من البيض أبدأي بإضافة الفانيليا أو قشر البرتقال المبشور واكملي الخفق.

ضعي الخليط من الدقيق والبيكنج بودر للوعاء السابق وأضيفي الحليب تدريجيا واعجني الخليط باليد حتى تصلي لعجينة البسكويت وهي عجينة طرية ولكنها متماسكة.

قومي بتغليف العجينة بكيس واتركيها في مكان دافئ لفترة لا تقل عن 15 دقيقة.

قومي بتسخين الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية لفترة.

أثناء ذلك الوقت فومي بتشكيل العجينة التي حصلتي عليها في شكل مستطيلات أو أقراص من خلال ماكينة البسكويت، كما يمكنك أن تشكلي البسكويت بالطريقة التي تفضلينها ونقشها بالمنقاش.

يمكنك أن تستخدمي النشابة الخشبية لفرد العجينة وتشكيها بأحجام صغيرة أو كما ترغبين.

اتركي البسكويت في الفرن لفترة لا تزيد عن 15 دقيقة وتابعيه حتى يصل اللون للون الذهبي.

بعد إخراج الصينية اتركي البسكويت حتى يبرد تماما قبل التعبئة.

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