طريقة عمل بطاطس محمرة والشيبسي زي المطاعم والمحلات وأيضاً الدايت والمقلية بالجبن

طريقة عمل بطاطس محمرة، تعتبر البطاطس من أفضل المقبلات على أي سفرة، ومع أي نوع من الأكل، فالجميع يعشقها بأي طريقة وبأي نوع، والكبار والصغار يفضلون أكل البطاطس وخصوصاً المقلية، حيث تقدم ساخنة، أما تكون مقر مشه، أو طرية، حيث أنها تعتبر من الوجبات الخفيفة بين الوجبات، أو نوع من أنواع المقبلات تضاف إلى الوجبة الرئيسية، سواءً كانت وجبة إفطار أو وجبة غذاء أو وجبة عشاء.طريقة عمل بطاطس محمرة
هي عبارة عن أصابع مقطعة رفيعة وطويلة، وتقلى في زيت عميق، أو تدخل الفرن، حيث يمكن إضافة بعض من ملح الطعام فقط، أو إضافة أي نوع من أنواع التوابل المفضلة، ويمكن تقديمها مع أنواع من الصوصات الحادق المختلفة مثل: صوص الكاتشب أو صوص المايونيز أو صلصة الطماطم.بطاطس محمرة دايت
المقادير:
- كيلو بطاطس.
- زيت زيتون.
- ملح.
- كمون.
- مقدار من الماء.
طريقة التحضير:
- اغسلي البطاطس جيداً ثم قطعيها أصابع حسب الرغبة.
- قومي بسلقها في الماء لمدة 5 دقائق وضعي عليها رشه ملح.
- صفيها من الماء جيداً “يجب أن تكون في الوسط بين اللين والتماسك”.
- احضري صينية مسطحة وامسحيها بملعقتين زيت زيتون.
- ضعي البطاطس بالصينية وامسحيها بملعقة زيت زيتون بالفرشاة.
- ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تمام التحمير وبألف هنا.
المقادير:
- كيلو بطاطس.
- فنجان صغير من الخل.
- ماء.
- ملح.
طريقة التحضير:
- قطعي البطاطس أصابع متساوية بيديك على اللوح أو بأداة تقطيع البطاطس.
- اغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة ضعي الخل.
- ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق، ويمكنك أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لمدة دقيقتين.
- صفي البطاطس من الماء ثم اقليها بشكل عادي بشرط أن يكون الزيت غزير جداً.
- يمكنك تكرار نفس الطريقة مع الشيبسي بشرط تقطيعها إلى شرائح رفيعة جداً بأداة تقطيع البطاطس، وتقدم مع الكاتشب أو المايونيز.
المقادير:
- 3 ثلاث حبات بطاطس متوسطة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات.
- 2 بيضة.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
- جبن “أي نوع جبن متوفر لديكي، أو أي نوع مفضل، مثل: جبن أبيض، نستو، شيدر، موتزريلا، رومي…. إلخ”.
- للتزين “طماطم وفلفل أخضر”.
طريقة التحضير:
- اسلقي البطاطس بعد غسلها وتنظيفها جيداً، ثم قومي بهرسها تماماً.
- ضعي عليها الفلفل والبهارات وقلبيهم جيداً.
- ثم ابدأي بأخذ مقدار بسيط لعمل كور صغيرة من البطاطس.
- أثناء لف الكور ضعي قطعة جبن صغيرة في المنتصف ثم أغلقي عليها عجينة البطاطس المهروسة، لتصبح على شكل كورة.
- قومي بتكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي من مقدار البطاطس المهروسة.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 5 دقائق فقط لتتماسك.
- أخرجيها وقومي بغمسها في البيض المخفوق ثم البقسماط ثم ضعيها للتحمير في الزيت.
- قدميها ساخنة مع صوص الكاتشب، أو المايونيز، والسلطة.
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طريقة عمل بطاطس محمرة، تعتبر البطاطس من أفضل المقبلات على أي سفرة، ومع أي نوع من الأكل، فالجميع يعشقها بأي طريقة وبأي نوع، والكبار والصغار يفضلون أكل البطاطس وخصوصاً المقلية، حيث تقدم ساخنة، أما تكون مقر مشه، أو طرية، حيث أنها تعتبر من الوجبات الخفيفة بين الوجبات، أو نوع من أنواع المقبلات تضاف إلى الوجبة الرئيسية، سواءً كانت وجبة إفطار أو وجبة غذاء أو وجبة عشاء.طريقة عمل بطاطس محمرة
هي عبارة عن أصابع مقطعة رفيعة وطويلة، وتقلى في زيت عميق، أو تدخل الفرن، حيث يمكن إضافة بعض من ملح الطعام فقط، أو إضافة أي نوع من أنواع التوابل المفضلة، ويمكن تقديمها مع أنواع من الصوصات الحادق المختلفة مثل: صوص الكاتشب أو صوص المايونيز أو صلصة الطماطم.بطاطس محمرة دايت
المقادير:
- كيلو بطاطس.
- زيت زيتون.
- ملح.
- كمون.
- مقدار من الماء.
طريقة التحضير:
- اغسلي البطاطس جيداً ثم قطعيها أصابع حسب الرغبة.
- قومي بسلقها في الماء لمدة 5 دقائق وضعي عليها رشه ملح.
- صفيها من الماء جيداً “يجب أن تكون في الوسط بين اللين والتماسك”.
- احضري صينية مسطحة وامسحيها بملعقتين زيت زيتون.
- ضعي البطاطس بالصينية وامسحيها بملعقة زيت زيتون بالفرشاة.
- ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تمام التحمير وبألف هنا.
المقادير:
- كيلو بطاطس.
- فنجان صغير من الخل.
- ماء.
- ملح.
طريقة التحضير:
- قطعي البطاطس أصابع متساوية بيديك على اللوح أو بأداة تقطيع البطاطس.
- اغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة ضعي الخل.
- ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق، ويمكنك أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لمدة دقيقتين.
- صفي البطاطس من الماء ثم اقليها بشكل عادي بشرط أن يكون الزيت غزير جداً.
- يمكنك تكرار نفس الطريقة مع الشيبسي بشرط تقطيعها إلى شرائح رفيعة جداً بأداة تقطيع البطاطس، وتقدم مع الكاتشب أو المايونيز.
المقادير:
- 3 ثلاث حبات بطاطس متوسطة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بهارات.
- 2 بيضة.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
- جبن “أي نوع جبن متوفر لديكي، أو أي نوع مفضل، مثل: جبن أبيض، نستو، شيدر، موتزريلا، رومي…. إلخ”.
- للتزين “طماطم وفلفل أخضر”.
طريقة التحضير:
- اسلقي البطاطس بعد غسلها وتنظيفها جيداً، ثم قومي بهرسها تماماً.
- ضعي عليها الفلفل والبهارات وقلبيهم جيداً.
- ثم ابدأي بأخذ مقدار بسيط لعمل كور صغيرة من البطاطس.
- أثناء لف الكور ضعي قطعة جبن صغيرة في المنتصف ثم أغلقي عليها عجينة البطاطس المهروسة، لتصبح على شكل كورة.
- قومي بتكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي من مقدار البطاطس المهروسة.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 5 دقائق فقط لتتماسك.
- أخرجيها وقومي بغمسها في البيض المخفوق ثم البقسماط ثم ضعيها للتحمير في الزيت.
- قدميها ساخنة مع صوص الكاتشب، أو المايونيز، والسلطة.
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