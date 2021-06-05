طريقة الطعمية البيتي الهشة خطوة بخطوة بالمنزل والطعم مثل المطاعم

الطعمية البيتي الهشة ، من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس ويقبلون عليها بكثرة، فهي الوجبة الاساسية على الإفطار، وتقدم دائما بجانب الخبز البلدي ويطلق عليه العيش المصري وهو من أشهر أنواع الخبز، ويمكن تناولها أيضا على وجبة العشاء فهي خفيفة على المعدة ولا تسبب أي أضرر، ويطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الباجية، وكباب الغلابة في مصر، والفلافل السعودي، وهى من أكثر الأطباق المشهورة في مصر والوطن العربي، بجانب أنها وجبة غنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسم الأنسان، وسوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي الهشة خطوة بخطوة مثل المطاعم. مكونات الطعمية البيتي الهشة مكونات الطعمية البيتي الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الفول المدشوش. طبق صغير من البقدونس. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء. 2 عود من الكرات. عود من الكرفس. بصلة كبيرة. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. قليل من الشطة الحمراء. نصف ملعقة صغيرة من النشا. بيضة واحدة. ربع ملعقة من الكربونات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي الهشة خطوة بخطوة مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بغسل الفول جيدًا ثم نقوم بنقعه ليله كاملة حتى يصبح طرياً.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية جيدًا من الماء.

نقوم بوضع جميع المكونات على الفول ونقلبهم مع بعض.

نحضر الكبة ونضع المكونات بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة الحجم، ونضع عليه البيض والكربونات ونقلبهم مع بعض.

نستمر بخلط المكونات حتى يصبح الخليط خفيف وهش.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسحن.

نقوم بتقطيع عجينة الطعمية على شكل أقراص ثم نقليها في الزيت الساخن ونقلب من حين لأخر حتى تنضج تمامًا.

نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء والمخللات. نصائح عند عمل الطعمية في المنزل توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تسخين الزيت جيدًا قبل القلي. نقع الفول ليلة كاملة حتى يصبح طري ويسهل فرمه. يجب خفق العجينة جيدًا حتى تصبح هشة. وضع ملعقة من النشا يجعل قوام الطعمية هشة ومقرمشة. يفضل خلط المكونات في الكبة بدل من الخلاط. الوسوم

الطعمية البيتي الهشة ، من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس ويقبلون عليها بكثرة، فهي الوجبة الاساسية على الإفطار، وتقدم دائما بجانب الخبز البلدي ويطلق عليه العيش المصري وهو من أشهر أنواع الخبز، ويمكن تناولها أيضا على وجبة العشاء فهي خفيفة على المعدة ولا تسبب أي أضرر، ويطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الباجية، وكباب الغلابة في مصر، والفلافل السعودي، وهى من أكثر الأطباق المشهورة في مصر والوطن العربي، بجانب أنها وجبة غنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسم الأنسان، وسوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي الهشة خطوة بخطوة مثل المطاعم. مكونات الطعمية البيتي الهشة مكونات الطعمية البيتي الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الفول المدشوش. طبق صغير من البقدونس. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء. 2 عود من الكرات. عود من الكرفس. بصلة كبيرة. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. قليل من الشطة الحمراء. نصف ملعقة صغيرة من النشا. بيضة واحدة. ربع ملعقة من الكربونات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي الهشة خطوة بخطوة مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بغسل الفول جيدًا ثم نقوم بنقعه ليله كاملة حتى يصبح طرياً.

بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية جيدًا من الماء.

نقوم بوضع جميع المكونات على الفول ونقلبهم مع بعض.

نحضر الكبة ونضع المكونات بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة الحجم، ونضع عليه البيض والكربونات ونقلبهم مع بعض.

نستمر بخلط المكونات حتى يصبح الخليط خفيف وهش.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسحن.

نقوم بتقطيع عجينة الطعمية على شكل أقراص ثم نقليها في الزيت الساخن ونقلب من حين لأخر حتى تنضج تمامًا.

نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء والمخللات. نصائح عند عمل الطعمية في المنزل توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تسخين الزيت جيدًا قبل القلي. نقع الفول ليلة كاملة حتى يصبح طري ويسهل فرمه. يجب خفق العجينة جيدًا حتى تصبح هشة. وضع ملعقة من النشا يجعل قوام الطعمية هشة ومقرمشة. يفضل خلط المكونات في الكبة بدل من الخلاط.

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