افضل وصفات الجمبري المقلي والطواجن بطريقة سهلة وسريعة

وصفات الجمبري … يعتبر الجمبري من الكائنات المائية ويطلق عليه الكثير من الأسماء وهو يعتبر من أشهر المأكولات في العالم وتوجد طرق كثيرة ومختلفة لطهي الجمبري، ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص، ويتميز الجمبري بفوائده الكثيرة حيث يقوم بتنظيم ضربات القلب ويقوم بخفض ضغط الدم المرتفع ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات متعددة من الجمبري ونرجو أن تنال الإعجاب.

وصفات الجمبري

هناك العديد من الوصفات المتميزة لعمل الجمبري بالمنزل، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني افضل الوصفات السهلة وهي كالآتي:

طريقة عمل طاجن الجمبري

المكونات :

كيلو جمبري.

4 حبات طماطم مبشورة.

8 فصوص ثوم مفروم.

2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فلفل رومي.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

عصير 2 ليمونة.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بتفصيص رؤوس الجمبري من ربع الكمية ثم نقوم بوضع وعاء على النار. ونضيف به القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم ونقلب حتى يذبل البصل ثم نضيف الجمبري ونقلب. بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر والصلصة ثم نضيف جميع البهارات ونقلب. ثم نضيف عصير الليمون ونترك جميع المكونات على النار حتى تتسبك الصلصة ثم نضيف باقي كمية الجمبري. ونقلب حتى ينضج ثم نقوم بوضع الجمبري في طاجن وندخله فرن ساخن حتى يحمر الوجه ثم يقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الجمبري المقلي

المكونات :

نصف كيلو جمبري متوسط الحجم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة.

طريقة التحضير :

في البداية نقوم بتنظيف الجمبري جيدا ثم نقوم بتقشيره ونتركه الذيل. بعد ذلك نقوم بوضع الجمبري في وعاء ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكركم والبهارات. نقوم بتقليب المكونات مع الجمبري جيدا ثم نتركه لمدة 30 دقيقة حتى يتجانس مع المكونات. بعد ذلك نقوم بأخذ كل واحدة من الجمبري ونضعها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط. نكرر هذا حتى تنتهي الكمية ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على النار ثم نقوم بتحمير الجمبري بها حتى تأخذ اللون الذهبي. عندما يخرج من النار نقوم بوضعه علي مناديل مطبخ ثم يوضع في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الجمبري بالبصل

المكونات :

كيلو جمبري.

2 بصلة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عصير 2 ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

شرائح ليمون.

طريقة التحضير :

نقوم بغسل الجمبري جيدا بالماء البارد ثم نتركه جانبا حتى يصفي من الماء تماما. ثم نقوم بتقشير البصل ويقطع شرائح ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والليمون والبهارات ونقلب جيدا. نحضر صينية ونضع به البصل المتبل في الأسفل ثم نقوم بوضع الجمبري فوقه ثم نضع شرائح الليمون. نقوم بتقليب جميع المكونات داخل الصينية مع بعض جيدا حتى تتجانس ثم ندخل الصينية فرن ساخن. نتركها حتى ينضج الجمبري ويحمر الوجه ثم نخرجها من الفرن وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الجمبري بقشره بالصوص

المكونات:

كيلو جمبري بقشره.

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

كوب من عصير البرتقال.

بشر البرتقالة.

عصير ليمونة.

بشر ليمون.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة.

ملعقة صغيرة زعتر.

فلفل حار.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير: