مجبوس الدجاج الكويتي الأصلي يعتبر من الوجبات الكويتية التي يتم خلالها طبخ الأرز باستخدام مرقة الدجاج أو اللحم وهي وجبة شهيرة جدًا، وتعتبر طبق رئيسي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعدادها بالتفصيل. مكونات مجبوس الدجاج الكويتي الأصلي 2 دجاجة بوزن يقارب 2 كيلو جرام.

زيت نباتي بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

الأرز البسمتي بمقدار ثلاثة أكواب.

ماء مغلي بمقدار 4 أكواب.

2 بصلة مفرومة ناعم.

فلفل أسود غير مطحون بمقدار خمس حبات.

هيل بمقدار 6 حبات.

أعواد القرنفل حسب الرغبة.

كمية قليلة من الملح.

زعفران بمقدار ملعقة صغيرة.

بهارات مشكلة بمقدار ملعقة صغيرة.

خل بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

2 حبة من الليمون.

دبابيس من القرنفل بمقدار خمس حبات.

زبيب يتم نقعه في الماء الساخن بمقدار كوب.

بقدونس مفروم خشن بمقدار ربع كوب.

مكسرات محمصة الصنوبر أو اللوز حسب الرغبة.

طماطم وليمون يتم تقطيعه إلى شرائح. طريقة التحضير يتم غسل الدجاج بالشكل الجيد مع وضعه في إناء مناسب الحجم. نضيف إلى الإناء كلا من عصير الليمون والخل، ونتركه فترة من الوقت لا تقل عن 30 دقيقة. ثم يغسل الدجاج بالماء بشكل جيد. نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به الأرز مع إضافة الماء والملح، ونتركه فترة من الوقت لا تقل عن 30 دقيقة. الأرز يغسل بالشكل الجيد، ويتم إحضار مصفاة لتصفية الماء من الأرز. يتم إحضار وعاء ونضع به الزيت النباتي، ويضاف إليه قليل من البهارات والبصل، نتركه فترة من الوقت حتى يذبل البصل. إضافة كلا من الملح والدجاج والماء المغلي في إناء مناسب مع وضع الغطاء بإحكام، وتترك فترة لا تقل عن 120 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج الدجاج. يتم رفع الإناء عن النار بعد أن ينضج الدجاج. يوضع الدجاج في صينية مناسبة الحجم، ويتم وضعه في الفرن التي يتم تسخينها على النار المتوسطة حتى يصبح لون الدجاج ذهبي. يتم إضافة الأرز إلى نفس وعاء الدجاج مع وضع الكمية المناسبة من الماء، وتركه على النار حتى ينضج. تسعة يتم ترك الأرز على النار الهادئة مع إضافة الزعفران، وتحريكه من فترة إلى أخرى حتى يستوي تمامًا. البصل المتبقي نضع في كمية قليلة من الزيت ويتم قليه حتى نحصل على اللون الذهبي ثم نضيف إليه كمية قليلة من الماء. ونضع باقي الزبيب ونتركه حتى يستوى. نسكب الوجبة في أطباق التقديم المناسبة، ونضع على وجه كل طبق الدجاج المحمر مع وضع البقدونس والمكسرات والزبيب يتم تقديم هذه الوجبة وبجانبها اللبن الرائب. مكونات مجبوس الدجاج الكويتي الأصليطريقة التحضير الوسوم

مجبوس الدجاج الكويتي الأصلي يعتبر من الوجبات الكويتية التي يتم خلالها طبخ الأرز باستخدام مرقة الدجاج أو اللحم وهي وجبة شهيرة جدًا، وتعتبر طبق رئيسي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعدادها بالتفصيل. مكونات مجبوس الدجاج الكويتي الأصلي 2 دجاجة بوزن يقارب 2 كيلو جرام.

زيت نباتي بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

الأرز البسمتي بمقدار ثلاثة أكواب.

ماء مغلي بمقدار 4 أكواب.

2 بصلة مفرومة ناعم.

فلفل أسود غير مطحون بمقدار خمس حبات.

هيل بمقدار 6 حبات.

أعواد القرنفل حسب الرغبة.

كمية قليلة من الملح.

زعفران بمقدار ملعقة صغيرة.

بهارات مشكلة بمقدار ملعقة صغيرة.

خل بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

2 حبة من الليمون.

دبابيس من القرنفل بمقدار خمس حبات.

زبيب يتم نقعه في الماء الساخن بمقدار كوب.

بقدونس مفروم خشن بمقدار ربع كوب.

مكسرات محمصة الصنوبر أو اللوز حسب الرغبة.

طماطم وليمون يتم تقطيعه إلى شرائح. طريقة التحضير يتم غسل الدجاج بالشكل الجيد مع وضعه في إناء مناسب الحجم. نضيف إلى الإناء كلا من عصير الليمون والخل، ونتركه فترة من الوقت لا تقل عن 30 دقيقة. ثم يغسل الدجاج بالماء بشكل جيد. نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به الأرز مع إضافة الماء والملح، ونتركه فترة من الوقت لا تقل عن 30 دقيقة. الأرز يغسل بالشكل الجيد، ويتم إحضار مصفاة لتصفية الماء من الأرز. يتم إحضار وعاء ونضع به الزيت النباتي، ويضاف إليه قليل من البهارات والبصل، نتركه فترة من الوقت حتى يذبل البصل. إضافة كلا من الملح والدجاج والماء المغلي في إناء مناسب مع وضع الغطاء بإحكام، وتترك فترة لا تقل عن 120 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج الدجاج. يتم رفع الإناء عن النار بعد أن ينضج الدجاج. يوضع الدجاج في صينية مناسبة الحجم، ويتم وضعه في الفرن التي يتم تسخينها على النار المتوسطة حتى يصبح لون الدجاج ذهبي. يتم إضافة الأرز إلى نفس وعاء الدجاج مع وضع الكمية المناسبة من الماء، وتركه على النار حتى ينضج. تسعة يتم ترك الأرز على النار الهادئة مع إضافة الزعفران، وتحريكه من فترة إلى أخرى حتى يستوي تمامًا. البصل المتبقي نضع في كمية قليلة من الزيت ويتم قليه حتى نحصل على اللون الذهبي ثم نضيف إليه كمية قليلة من الماء. ونضع باقي الزبيب ونتركه حتى يستوى. نسكب الوجبة في أطباق التقديم المناسبة، ونضع على وجه كل طبق الدجاج المحمر مع وضع البقدونس والمكسرات والزبيب يتم تقديم هذه الوجبة وبجانبها اللبن الرائب. مكونات مجبوس الدجاج الكويتي الأصليطريقة التحضير

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