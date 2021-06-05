طريقة عمل أشهر الصوصات المطاعم في المنزل

طريقة عمل أشهر الصوصات تشتهر المطاعم الكبري بتقديم أفضل الصوصات التي تميز كل مطعم عن الأخر بجانب الوجبات الجاهزة السريعة أو المشويات والكثير منا يعشق الذهاب ألي مطعم خاص لتناول الوجبات المفضلة مع الصوصات التي تميز المكان وبعض الوجبات لا يكتمل طعمها الأ بأضافه بعض الصوصات بجانبها والأطفال تحديداً يعشقون تناول الكاتشب والمايونيز بجانب البطاطس المحمرة المقرمشة.

طريقة عمل الصوصات

تقوم بعض السيدات بشراء كميات كبيرة من الصوصات الجاهزة بمبالغ باهظة الثمن ولكن بعض منها سهل الأعداد والتحضير في المنزل بكل سهولة وبطعم المحلات المشهورة لضمان نظافتها منها الثومية، المايونيز، المستردة، الباربكيو، صلصلة البيتزا، صوص الجبنة، صويا صوص، صوص الرانش، صوص دبس الرمان.

طريقة عمل صوص الثومية السوري

المكونات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء.

ربع كوب عصير ليمون.

أربع ملاعق كبيرة نشا.

ربع كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

نضع طاسة كبيرة على نار هادئة.

نضيف النشا، الماء الفاتر.

يقلب النشا بحرص حتي نحصل على خليط سميك متماسك.

ارفعي الطاسة من على النار وأتركي الخليط يبرد تماما.

نحضر الخلاط الكهربائي.

نضيف الخليط، الثوم، الملح، عصير الليمون.

نضيف الملح، نخفقهم جيدا.

نضيف الزيت بالتدريج لنحصل على خليط مناسب.

نصب الثومية في علبة محكمه الغلق.

وتقدم بجانب الوجبات السريعة.

طريقة عمل صوص المستردة

المكونات

كوب خردل.

كوب ماء.

كوب خل أبيض.

ربع كوب كركم.

نصف ملعقة جنزبيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

أو لون طعام سائل أصفر أو بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

طريقة التحضير

نطحن الخردل في المطحنة حتي تصبح سائلة.

نضع في طبق عميق جميع المكونات الجافة.

نقلبهم جميعا جيدا.

نحضر الخلاط الكهربائي.

نضيف المكونات الجافة.

نشغل الخلاط، نضيف الماء بالتدريج.

حتي نحصل على قوام مناسب.

نضع الصوص في علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب كبير كاتشب.

ملعقة كبيرة سكر بني أو سكر أبيض.

ملعقتان كبيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقتان كبيرتان صوص ورشستر.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات في طاسة عميقة.

نقلبهم بالمضرب اليدوي.

نضعهم على نار هادئة مع التقليب المستمر.

لمده ثلاث دقائق.

نضعها في علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل صوص البيتزا

المكونات

أربع حبات طماطم.

خمس ملاعق كبيرة صلصة.

فصان ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقتان كبيرة زيت.

كوب كبير ماء.

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيداً.

نقطع الطماطم أربع أجزاء ونقسمهم بالنصف.

نضع الطماطم في الخلاط الكهربائي.

نضيف باقي المكونات.

نخلطهم جميعا جيدا.

نضع الصلصلة في حلة على النار.

نتركها لمدة دقيقتان ثم ترفع من على النار.

تحفظ في برطمانات محكمة الغلق.

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر

المكونات

كوب شيدر أحمر مفروم.

نصف كوب شيدر أبيض.

ملعقة كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

كوب لبن.

طريقة التحضير

نضع في طاسة عميقة.

اللبن، الجبن، الدقيق، ملح، فلفل أسود.

يقلب على البارد.

نرفع الطاسة على النار.

ونستمر في التقليب حتي نحصل على قوام غليظ.

طريقة عمل صويا صوص

المكونات

كوب كبير عسل أسود.

نص كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبير خل أبيض أو خل تفاح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في الكوب الماء الساخن.

نقلبهم جيداً.

نضع العسل في طبق عميق.

نضيف الماء المبهر بالتوابل على العسل.

ويقلب جيداً.

يضاف الصوص في برطمانات محكمة الغلق.

طريقة عمل صوص دبس الرمان

المكونات

كيلو رمان.

عصير رمان.

سكر أبيض.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير