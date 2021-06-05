سر مكون ازالة الشعر بدون ألم نهائيا من الوجه والجسم كله بمسحة واحدة في 5 دقائق

تختلف طرق إزالة الشعر بدون الم من الوجه والجسم لعدة عوامل منها تطور التكنولوجيا الحديثة، أو الأدوات التي تتم استخدمها في المنزل، ولهذا ينجذب لها العديد من الأشخاص لأن الشعور بالألم ليس شي جيد، ومن أفضل الطرق المستخدمة الحلاقة بالماكينة وإليك المزيد من المعلومات من خلال المقال التالي.

طرق إزالة الشعر من الوجه والجسم بدون ألم

كريمات إزالة الشعر كالتالي:

قبل إجراء أي عملية إزالة الشعر بمختلف الطرق التي تقوم أستخدمها لتزيل الشعر سواء كانت حلاوة أو بالشمع، أو ماكينات حلاقة، تستطيع استخدام قبلها كريم emla قبل إزالة الشعر بنصف ساعة، حيث يعمل على مواد كيميائية مخدرة للجسم، ويجب أن تقوم بتجربته أولا قبل وضعه على الجسم لأنه قد يسبب حساسية لبعض الأشخاص، ويضع بمنطقة صغيرة على جسم ومراقبة لمدة يوم كامل حتى تلاحظ إذا شعرت بحكة أو أحمرار فيجب عليك التوقف عن استخدامه لأن هذا يعني أن المخدر يعطي لجسمك حساسية منه، وعليك أن تقوم بتجربة نوع آخر من الكريمات المخدة أو اذهبي لطبيب ليصف نوع لكي جيدا.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر دون ألم

الكثير من وصفات طبيعية لإزالة الشعر بدون ألم والتي تعمل على تقليل نمو الشعر وكثافته من خلال الاستخدام المتكرر من الخلطات التالية: