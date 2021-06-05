ماسك الثوم لتغذية الشعر من جذوره حتى أطرافه بطريقة مضمونة وسريعة2021

يعتبر ماسك الثوم لتغذية الشعر من الماسكات المنتشرة في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، وحيث يغذي الشعر ويحافظ على لمعانه ثم يجعله براقا ملفت للأنظار، ويعد الثوم ملئ بالفيتامينات والمعادن المغذية والمفيدة للشعر، وحيث تحلم كل النساء والفتيات بشعر ناعم وصحي وطويل مثل النجمات، ومن السهل عمل ماسك الثوم بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وبتكلفة قليلة، ويمكن عمل الماسك بعدة طرق منها ماسك الثوم بالزيوت الطبيعية ثم بالصبار وأخرى كثيرة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على عمل ماسك الثوم لتغذية الشعر بطريقة مضمونة وسريعة100%ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

ماسك الثوم بزيت جوز الهند

يعد الثوم من أفضل المضادات لمعالجة التهابات فروة الراس من الاكزيما والفطريات وليس له مثيل في القضاء عليها، وأما زيت جوز الهند يعمل على نعومة وترطيب الشعر.

المكونات

سوف نتحدث على مكونات ماسك الثوم بزيت جوز الهند وهى كالآتي:-

ثلاث فصوص من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الثوم بزيت جوز الهند وهى كما يلي:-

يتم فرم الثوم بواسطة الهاند بلندر حتى يتم فرمه جيدا. ثم نضع الثوم المفروم في الخلاط ثم يتم إضافة زيت جوز الهند ويتم خلطهم خلط جيد لمدة دقيقتين. يتم وضع الماسك في علبة بلاستيك ثم نضعه في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم غسل الشعر غسل جيد ثم يتم تنشيفه بالمنشفة.

ثم يتم دهن الشعر من الجذور حتى الأطراف عن طريق مسك خصلة ودهنها جيدا.

يتم ترك الدهان بالشعر لمدة نصف ساعة.

ثم يتم غسل الشعر بالشامبو جيدا.

يتم استخدام مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الثوم والصبار

سوف نستعرض في السطور التالية ماسك الثوم والصبار حيث يعملان على القضاء على القشرة الموجودة بالشعر وتغذيته ونعومته.

المكونات

فصان من الثوم المهروس. ملعقتان كبيرتان من جل الصبار. ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ثم نضع به الثوم المهروس ثم جل الصبار ثم زيت الخروع.

ثم يتم تقليبهم بواسطة ملعقة ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط ويصبح كالمعجون.

يتم وضع الماسك بالثلاجة حتى نستخدمه.

طريقة الاستخدام