طريقة جوانح الدجاج بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة سيحبها أطفالك

طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، واحدة من أفضل طرق طهي جوانح الدجاج المتبلة، وهي واحدة من الأطباق الجانبية، ولها عشاقها أيضًا، وهي تناسب تقديمها على سفرتك، سواء في شهر رمضان، أو إلى جوار طبق رئيس على مائدتك في أي يوم، كما يمكنك عمل مثل هذا الطبق الجانبي، في مناسبة بسيطة مثل عيد ميلاد، أو إذا كان لديك عزومة وهناك عددًا من الضيوف، وبرفقتهم بعض الأطفال، فهي تشبع الأطفال وتسد جوعهم، كما تناسبك كوجبة تساعد على جعل مائدتك أكثر امتلاء، وتمنحك شكلًا مشرفًا أمامك الضيوف. و طريقة عمل أجنحة الدجاج بالفرن، تختلف وفقًا للعديد من وصفات جوانح الدجاج، ومنها أجنحة الدجاج المشوية بالفرن، و طريقة عمل أجنحة الدجاج بالصوص، و طريقة عمل جوانح الدجاج المقرمشة، وكذلك طريقة عمل جوانح بالفرن مع بطاطا، وكلها وصفات سهلة وبسيطة تناسب سيدة المنزل، سواء المحترفة أو المبتدئة، وتشبه كثيرًا طريقة عمل بيكاتا فراخ هبة ابو الخير، وطريقة كفتة الدجاج بالقشطة ، فقط جهزي التتبيلة الخاصة بطريقة تحضير أجنحة الدجاج المشوية بالفرن.

كيلو جرام من أجنحة الدجاج.

2 ملعقة طعام كبيرة من الصويا صوص.

ملعقتان طعام من السكر البني.

ملعقتان خردل.

3 فصوص من الثوم المفروم جيدًا.

2 ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو.

كوبان من المياه.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.