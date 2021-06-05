اعملي الأرز باللبن اللذيذ في البيت بكل سهولة وأحلى من الجاهز

اعملي الأرز باللبن في البيت بكل سهولة وأحلى من الجاهز، الأرز باللبن يعتبر من أجمل أطباق الحلويات الخفيفة والشهية، والتي يعشقها الكبار والصغار، ولها فوائد صحية متعددة لاحتوائها على عناصر غذائية هامة، خاصة للأطفال، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة لعمل ارز باللبن في المنزل.

يعتبر مكونات عمل الأرز باللبن بسيطة جداً ومتوافرة في كل بيت وتعد خطوات تحضيره سهلة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وتعتمد مكوناته على اللبن والأرز والنشا، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل الأرز باللبن وخطوات تحضيره من خلال السطور الآتية

طريقة عمل الأرز باللبن في البيت

المقادير:

كوب إلا ربع من الأرز المصري.

ربع لتر من الماء.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

100 جرام من المكسرات المشكلة.

كوب صغير من الآيس كريم.

ضعي مقدار الأرز في وعاء به ماء، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة. اخلطي نصف مقدار الحليب مع مقدار السكر جيدا حتى يذوب. اسكبي خليط الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار منخفضة لمدة ثلاث دقائق. امزجي باقي مقدار الحليب مع النشا جيما حتى يذوب، ثم اتركيه جانبا. ضعي الأرز بعد غسله في وعاء حراري به مقدار الماء، ثم ضعيه على النار حتى ينضج. اسكبي خليط السكر إلى الأرز، ثم اتركيه على درجة حرارة منخفضة لمدة ساعة إلا ربع، ولكن يجب تقليبه باستمرار. ضيفي خليط النشا إلى خليط الأرز، ثم اتركيه حتى ينضج تماما، ثم ضيفي إليه الفانيلا، ثم اتركيه جانبا. اسكبي الأرز بلبن في أطباق التقديم، ثم زينيه بالمكسرات، حتى يصبح جاهز للتقديم.

خطوات تحضير الأرز باللبن في البيتطريقة عمل الأرز باللبن والمستكة

المكونات:

100 جرام من الأرز.

ربع ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

6 حبات مستكة.

كأس كبير من الماء.

لتر من الحليب.

نصف كوب كبير من السكر.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

قرفة للتزيين.

ضعي زيت الذرة في وعاء حراري على نار هادئة، ثم ضيفي إليه المستكة، ثم اتركيها لكي تذوب.

قومي بتنظيف مقدار الأرز وغسله جيدا بالماء.

ثم ضيفي مقدار الماء والأرز إلى المستكة، ثم اتركي الأرز حتى ينضج.

اسكبي مقدار الحليب إلى الأرز، ثم قلبيهم جيدا، ثم اتركيه على نار منخفضة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك ضيفي إلى الأرز بلبن باقي المكونات

ثم اسكبيه بأطباق التقديم حتى يصبح جاهز.

خطوات تحضير الأرز باللبن والمستكة

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل الأرز باللبن في البيت وخطوات تحضيره ومكونات عمل الأرز باللبن والمستكة وخطوات تحضيره.