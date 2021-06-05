اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه بمكونات طبيعية 100 % ستجعل بشرتك صافية كالزجاج

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، تلجأ الكثيرات للعديد من المنتجات التي تحقق العناية بالبشرة، وتمنحها التفتيح، ولكن قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، والتي قد تترك أثر متلف على جلد البشرة، وهنا دعت الحاجة لاستعمال المكونات الطبيعية، والتي تمتلك أفضل تأثير على الجلد، وتساعد في تفتيح البشرة، ومع تكرار استخدام تلك الخلطات الطبيعية، نحصل على النتيجة المرجوة. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه من الممكن الاستعان بالمقادير والمكونات التالية: ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان عسل نحل.

قطرات قليلة من مكون زيت الزيتون. تفتيح الجسم كله طبيعي توضع المقادير سالفة الذكر بوعاء مناسب.

تخلط المكونات حتى نحصل على القوام المتجانس لها.

تأتي خطوة الفرد للخليط على المنطقة من الجسم المراد تفتيحها.

مراعاة فرك البشرة بالخليط في حركات دائرية، وذلك يساعد في تقشير أفضل للبشرة من السطح.

الوصفة توفر للجلد تقشير آمن، وإزالة للخلايا الميتة المتواجدة عليه، والتي تتسبب في ظهور علامات الشحوب عليه.

السكر من بين أهم المكونات التي تساعد في عمل السنفرة للجلد بشكلٍ غير مؤذي، كما يعمل مكوني العسل، ومستخلص زيت الزيتون على ترطيب فعلي للجلد، وتأثيرهما ملطف. طريقة عمل كريم تفتيح الجسم تفتيح الجسم كله طبيعيطريقة عمل كريم تفتيح الجسم من بين الخلطات المتميزة ذات الأثر المبيض للبشرة لما يحويه الليمون من مكونات تساعد على التفتيح مثل الفيتامين سي، ومكونات الوصفة كالتالي: قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ترمس مسحوق، أو مطحون. خلطة الليمون مع الترمس لتبييض الوجه يتم المزج ما بين المكونين السابقين.

يوضع الخليط على البشرة لإزالة أي آثار تصبغات على أي جزء من أجزاء الجسم، مع مراعاة التكرار للوصفة بشكلٍ يومي للحصول على الأثر المطلوب وهو التفتيح، والذي يصل لمستويات مرضية، ولكن شرط الانتظام عليها.

يراعى ترك الخليط على البشرة مدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة، وبعدها يتم غسل المنطقة من الجلد المطبق عليها الوصفة بالماء الفاتر، وهي وصفة مناسبة جدًا لتفتيح بشرة الوجه.

من المفضل تطبيق الوصفة مرة واحدة كل يوم، وفي المساء، كما يجب أن نراعي عدم الظهور، أو التعرض لأي ضوءٍ ساطع، وبالأخص ضوء الشمس، وهنا ننصح باستعمال الواقي من أشعة الشمس. الوسوم

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، تلجأ الكثيرات للعديد من المنتجات التي تحقق العناية بالبشرة، وتمنحها التفتيح، ولكن قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، والتي قد تترك أثر متلف على جلد البشرة، وهنا دعت الحاجة لاستعمال المكونات الطبيعية، والتي تمتلك أفضل تأثير على الجلد، وتساعد في تفتيح البشرة، ومع تكرار استخدام تلك الخلطات الطبيعية، نحصل على النتيجة المرجوة. اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه من الممكن الاستعان بالمقادير والمكونات التالية: ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقتان عسل نحل.

قطرات قليلة من مكون زيت الزيتون. تفتيح الجسم كله طبيعي توضع المقادير سالفة الذكر بوعاء مناسب.

تخلط المكونات حتى نحصل على القوام المتجانس لها.

تأتي خطوة الفرد للخليط على المنطقة من الجسم المراد تفتيحها.

مراعاة فرك البشرة بالخليط في حركات دائرية، وذلك يساعد في تقشير أفضل للبشرة من السطح.

الوصفة توفر للجلد تقشير آمن، وإزالة للخلايا الميتة المتواجدة عليه، والتي تتسبب في ظهور علامات الشحوب عليه.

السكر من بين أهم المكونات التي تساعد في عمل السنفرة للجلد بشكلٍ غير مؤذي، كما يعمل مكوني العسل، ومستخلص زيت الزيتون على ترطيب فعلي للجلد، وتأثيرهما ملطف. طريقة عمل كريم تفتيح الجسم تفتيح الجسم كله طبيعيطريقة عمل كريم تفتيح الجسم من بين الخلطات المتميزة ذات الأثر المبيض للبشرة لما يحويه الليمون من مكونات تساعد على التفتيح مثل الفيتامين سي، ومكونات الوصفة كالتالي: قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ترمس مسحوق، أو مطحون. خلطة الليمون مع الترمس لتبييض الوجه يتم المزج ما بين المكونين السابقين.

يوضع الخليط على البشرة لإزالة أي آثار تصبغات على أي جزء من أجزاء الجسم، مع مراعاة التكرار للوصفة بشكلٍ يومي للحصول على الأثر المطلوب وهو التفتيح، والذي يصل لمستويات مرضية، ولكن شرط الانتظام عليها.

يراعى ترك الخليط على البشرة مدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة، وبعدها يتم غسل المنطقة من الجلد المطبق عليها الوصفة بالماء الفاتر، وهي وصفة مناسبة جدًا لتفتيح بشرة الوجه.

من المفضل تطبيق الوصفة مرة واحدة كل يوم، وفي المساء، كما يجب أن نراعي عدم الظهور، أو التعرض لأي ضوءٍ ساطع، وبالأخص ضوء الشمس، وهنا ننصح باستعمال الواقي من أشعة الشمس.

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