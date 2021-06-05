تعرف على أبرز فوائد وأضرار زيت الزيتون

زيت الزيتون هو ناتج عن عصر ثمرة الزيتون، ومن المعروف هو عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي لجسم الإنسان، وإنه يمنع الكثير من الأمراض ويعد واحداً من العلاجات الفعالة للكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، ولقد أشارت الدراسات العلمية عن فوائد زيت الزيتون في منع وإبطاء نمو خلايا السرطان في الجسم وخفض نسبة الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتات الدماغية، كما انه يحتوي على الكثير من فيتامين E الذي يحافظ على صحة الجلد والعينين ويعمل على تقوية المناعة بالجسم، وفي بعض الدراسات وجدت أن الأشخاص الذين لديهم دخل جيد من زيت الزيتون هم اقل عرضة للإصابة من مرض السرطان وخاصة سرطان الثدي، كذلك يوجد بعض الأضرار عند الإفراط في تناول زيت الزيتون التي تؤثر بالسلب على صحة وجسم الإنسان، وفيما يلي نقدم لكم بعض فوائد وأضرار زيت الزيتون:

فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون تجعله من أفضل الزيوت المتواجدة وانه يساعد بشكل كبير على التخلص من بعض الأمراض المزمنة، وعلى النحو التالي سنتعرف على ابرز فوائد زيت الزيتون:

الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

المساهمة في فقدان الوزن والتخلص من السمنة المفرطة.

تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

مضاداً حيوياً طبيعياً.

تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر.

الحد من انتشار خلايا السرطان.

تقليل نسبة السكر بالدم.

التقليل من خطورة إصابات أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يساعد على كثافة الشعر وزيادة طوله.

يعزز صحة البشرة ووقايتها من الجفاف.

الحماية من القشرة والتهابات فروة الرأس.

يعمل على معالجة قرحة المعدة.

ملين طبيعي للمعدة ويعمل على تسهيل عملية الهضم.

تعزيز صحة القولون.

تنظيف الكبد من السموم.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

تعزيز وتقوية الذاكرة.

الوقاية من أمراض الزهايمر والخرف.

مصدر جيد للحديد بالجسم، وهو مهم جداً لخلايا الدم الحمراء.

أضرار الإفراط في تناول زيت الزيتون

قد يتسبب الاستخدام المفرض في تناول الزيت في آثار جانبية تؤثر على صحتك، وبعض هذه الأضرار هي: