برشة نشا حولي شعرك الخشن والجاف لخيوط حرير في 15 دقيقة بكيراتين طبيعي بمنزلك

يعد الشعر هو زينة كل فتاه لهذا نجد العديد من الفتيات الذين ينفقون المزيد من الأموال لإحضار العديد من المستحضرات للعناية به، ولكن غالب هذه المستحضرات قد تكون بلا جدوى لفرد الشعر الخشن، بل غالبها يكون له المزيد من الآثار الجانبية فيما بعد، من خلال موقعنا هذا نقدم لكم بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها من خلال النشا، والتي تعمل على فرد الشعر الخشن في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وبأفضل المكونات الطبيعية التي ذات أهمية قصوى. خلطة النشا والعسل لفرد الشعر خلطة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات ربع كوب صغير من النشا.

ثلاث ملاعق صغار الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

غطاء للشعر. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات التي ذكرناها لكم، ومن ثم التقليب المستمر لحين الحصول على خليط قوامه متماسك أو يكون مثل عجينة لين.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبا و غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

ثم تنشيف الشعر جيدا من الماء ومن ثم البدء في تطبيق الخلطة عليه جيدا التأكد من وصول الخليط في الشعر من جذوره إلى الأطراف.

بعد ذلك نقوم بارتداء غطاء الشعر وتركه عليه لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة ولا تزيد عن خمس وعشرون دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يفضل تكرار هذه الخلطة مرة في الأسبوع على الأقل.

ويجب ألا تقل عن اربع شهور متتالية، او إلي حين الحصول على النتيجة المرجو بها.

بعد ذلك يمكنك ملاحظة الفرق والاستمتاع باجمل شعر مع ضرورة الاهتمام به، ووضع عليه الزيوت الطبيعية الملائمة لنوعه. طريقة التحضير الوسوم

يعد الشعر هو زينة كل فتاه لهذا نجد العديد من الفتيات الذين ينفقون المزيد من الأموال لإحضار العديد من المستحضرات للعناية به، ولكن غالب هذه المستحضرات قد تكون بلا جدوى لفرد الشعر الخشن، بل غالبها يكون له المزيد من الآثار الجانبية فيما بعد، من خلال موقعنا هذا نقدم لكم بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها من خلال النشا، والتي تعمل على فرد الشعر الخشن في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وبأفضل المكونات الطبيعية التي ذات أهمية قصوى. خلطة النشا والعسل لفرد الشعر خلطة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات ربع كوب صغير من النشا.

ثلاث ملاعق صغار الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

غطاء للشعر. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات التي ذكرناها لكم، ومن ثم التقليب المستمر لحين الحصول على خليط قوامه متماسك أو يكون مثل عجينة لين.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبا و غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

ثم تنشيف الشعر جيدا من الماء ومن ثم البدء في تطبيق الخلطة عليه جيدا التأكد من وصول الخليط في الشعر من جذوره إلى الأطراف.

بعد ذلك نقوم بارتداء غطاء الشعر وتركه عليه لمدة لا تقل عن خمس عشر دقيقة ولا تزيد عن خمس وعشرون دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يفضل تكرار هذه الخلطة مرة في الأسبوع على الأقل.

ويجب ألا تقل عن اربع شهور متتالية، او إلي حين الحصول على النتيجة المرجو بها.

بعد ذلك يمكنك ملاحظة الفرق والاستمتاع باجمل شعر مع ضرورة الاهتمام به، ووضع عليه الزيوت الطبيعية الملائمة لنوعه. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشة نشا حولي شعرك الخشن والجاف لخيوط حرير في 15 دقيقة بكيراتين طبيعي بمنزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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