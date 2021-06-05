كيراتين بانثينول الطبيعي لفرد الشعر الخشن والجاف وجعله مفرود ناعم زي الحرير في دقائق

العديد من النساء تريد أن تظهر بمظهر رائع وجميل في كل مناطق جسدها والتي يعتبر من أهم هذه المناطة التي تهتم به علي الوجه الأخص هو الشعر فالشعر هو عنوان جمال كل مرأة والذي يحتاج هذا الجزء من الجسم الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام حتي يصل الي رونقه وجماله وجمال الشعر هو عنوان جمال المرأة لأن الشعر بمثابة السكر في مشروب الشاي هو الذي يعطي الحلي والجمال الي الجسم وال المرأة ككل ولتحميل هذا الشعر يجب تحضير العديد من الوصفات لذلك

كثرت في الفترة الأخيرة فوائد كريم بانثينول للشعر والذي تعمل على فرد وتنعيم الشعر، كما يساهم في ترطيب الشعر الجاف، لذا يبحثون بشكل مكثف عن طريقة خلطة كريم بانثينول للشعر، بواسطة خلطه بالنشا ثم وضعه على الشعر لمدة 30 دقيقة ومن ثم يشطف الشعر، كما توجد خلطة أخري سنرفقها لكم في السطور التالية بالخطوات والمكونات.

أنبوبة كاملة من البانثينول.

كمية ١ ملعقة كبيرة من فيتامينE.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

عدد ١ملعقة كبيرة من زيت الارجان.

ملعقة كبيرة من زيت الافوكادو.

تختلف طرق تحضير ومكونات كريم بانثينول نظراً لأنه له فاعلية قوية على الشعر فيساعد على تنعيم وترطيب الشعر بشكل فعال مثل الكيراتين، كما يمنع جفاف الشعر لذا قمنا في مقالنا هذا بكتابة خطوات خلطة الباثنينول لفرد الشعر والتي ستغنيكي عن عمل البروتين والكيراتين في صالونات التجميل إليكي سيدتي خطوات عمله خطوة خطوة

قومي بتجميع المكونات التي قمنا بذكرها في السابق من زيت الافوكادو والارجان والجوجا وغيره من المكونات مثل البانثينول.

قومي بوضع هذه المكونات التي ذكرناها في السابق في إناء واحد معا حتي يسهل عليكي مزجهم معا.

قومي بتقليب وخلط هذه المكونات المختلفة حتي تصلي بهم الي درجة عالية من الذوبان والنظر والملكية الكريمي المطلوب.

وعندما تصلين الي الذوبان المطلوب قوم بوضع الخلطة علي خصلات الشعر الخشن.

انتظري ساعة بعد وضع الكريم علي الشعر ولا تقومي بغسله مبكرا.

بعد مرور ساعة علي وضع الخلطة علي الشعر قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر بصورة جيدة جدا.

قومي بإزالة البقايا التي تكون لاصقة في الشعر من الخليط عن طريق عسل الشعر أكثر من مرة للتأكد من إزالة هذه البقايا.

الخطوات التي ذكرناها قومي بتكرارها مرة واحدة كل اسبوع.

فوائد كريم بانثينول panthenol لعلاج جفاف الشعر

يعمل كريم البانثينول على معالجة جميع مشاكل الشعر كوجود القشرة والتساقط والتقصف وخشوة الشعر وجفافه، حيث انه له فوائد متعددة مثل.

يساعد في تقوية بوصيلات الشعر.

يعمل على التلخص من هيشان الشعر وجعله ناعم.

يساعد في ترطيب ولمعان الشعر.

يساعد في إزالة البكتريا والفطريات الموجودة في الشعر والتي تسبب حكة شديدة.

يعمل على فرد وتنعيم الشعر المجعد.

يمكن الأستفادة سيدتي من هذا الموضوع الذي ذكرنا فيه لكم طرق متعددة لفرد الشعر بكريم بانثينول الطبي، والذي له فاعلية في فرد وتنعيم الشعر الخشن، لذا يقوموا العديد بالبحث عن خلطته الصحيحة والتي وفرنا عليكم الوقت، وضعنا كل ما تحتاجيه قومي بتجربة تلك الخلطات التي تحتوي على البانثينول وستحصلي على شعر ناعم ورطب طبيعي بدون أضرار.