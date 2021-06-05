قد تتنازل الكثير من الفتيات عن بعض أحلامها الخاصة بيوم زفافها ولكنها لن تتنازل أبداً عن حلمها في أرتداء فستان مميز يجعلها أميرة، في السنوات الماضية كانت الفتيات تبحث عن فساتين زفاف براقة ومشغولة بالجواهر ولكن في السنوات الأخيرة تغير الذوق العام كثيراً بعد مشاهدة حفلات الملكية حيث أن الأميرات دائمًا يفضلون أرتداء فساتين زفاف رقيقة وبسيط في التصميم، ولذلك جمعنا اليوم مجموعة فساتين رقيقة مستوحاة من الطراز الملكي الفاخر.

فساتين زفاف ملكية رقيقة 2021

أتجه مصممي الأزياء في التنافس على تصميم فساتين زفاف تجمع بين الكلاسيكية والعصرية مستوحاة من أميرات الواقع واميرات عالم ديزني الخيالي، ولنرى هذا العام موديلات مبهرة حقاً، والبعض أستخدم التطريز ولكن بطريقة بسيطة وأنيقة، والمجموعة التي سوف نعرضها اليوم تم اختيارها بعناية تتنوع بين الموديلات الضيقة والموديلات المنفوشة وأيضًا بعض الموديلات الضيقة التي تم إضافة أكستشن منفوش لها لتجمع بين أسلوبين مختلفين في التصميم في غاية الروعة والأناقة.

فستان زفاف سمبل

فستان زفاف في غاية الرقة والبساطة، وبالرغم من بساطة التصميم إلا أنه ملفت وجذاب، حيث استوحى المصمم الموديل من فستان سندريلا، الفستان مصنوع من القماش الناعم، طويل بأكمام منفوش بشكل بسيط، وبكسر بسيطة من الأسفل، وكسر من أعلى الأكمام، تم تزين الخصر بحزام عريض ورقيق.

فستان ضيق مع أكستشن منفوش

يجمع تصميم فستان الزفاف هذا بين الذوق الكلاسيكي والذوق العصري، الفستان طويل بأكمام ضيق وتم إضافة اكستشن منفوش له لنري مزيج رائع، من الأعلى مصنوع الجوبير الذي يتم استخدامه كثيراً في تصميم فساتين الأميرات بالأعراس الملكية، ومن الأسفل مصنوع من الستان الناعم واللامع، وتم تزين الخصر بفيونكة رقيقة.

فستان مصنوع الجوبير والستان

لا شك في أن هذا التصميم يخطف الأنظار، نرى فستان زفاف رقيق ومميز جداً وفي غاية الأناقة، طويل بأكمام وذيل متوسط الطول، من الأعلى مصنوع من الأعلى من الجوبير المشغول بزهور صغيرة ورقيقة ومن الأسفل مصنوع من قماش الستان مع كسر بسيطة، وتم تزين خصر الفستان بحزام معدني باللون الذهبي رفيع جداً تتوسطه فيونكة صغيرة

فساتين زفاف ملكية رقيقة 2021