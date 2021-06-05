أسرار الجبنة الرومي المبطرخة وطريقة تحضيرها بسهولة في المنزل

يمكنك الآن التعرف على أسرار الجبنة الرومي المبطرخة فهي من الأطباق الأولى التي لا يمكننا أن نستغنى عنها خاصة في وجبة الإفطار والعشاء ويرجع ذلك وفوائدها العظيمة للصحة العامة حيث انها تساهم فى منح الجسم الكثير من الفيتامينات التي يحتاج اليها في اليوم خصوصا فيتامين أ الأمر الذي يجعلها تحافظ على العين وصحه الأمعاء وحماية المرء من الإصابة بالتقرحات وأيضا معالجة المرء المصاب بها وفي ما يلي سوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة.

إن العامل الأساسي يكمن في تحضير الجبنه الرومي هو الحليب غير أنه يعد العامل الرئيسي في جعل لون الجبنة الرومي هكذا حيث أننا إذا استخدمنا الحليب البقري فيصبح لون الجبنة باهتا لذا لابد استخدام الحليب البقري ومعه الحليب الجاموسي من أجل الحصول على لون داكن لهذه الجبنة، ولتحضيرها على أكمل وجه اتبع المكونات وطريقه التحضير التالية:-

كيلو من الحليب

ثلث كوب من الماء ويفضل أن يكون مثلجا

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

كوب من الزبادي

كمية محددة من القشطة

إحضار وعاء كبير ووضع فيه كمية معينة من الحليب وتركه على النار حتى يغلي ولكن يجب مراعاة أن يترك الحليب لمدة دقائق معدودة حتى الغليان وذلك من أجل إزاله أي بكتيريا أو ميكروبات فيه بصورة نهائية ثم نضع الزبادى مع التقليب بصوره مستمرة ثم نطفئ النار.

نضع الماء المثلج والقشطة والملح والفلفل الأسود وخلطهم بصورة جيدة بعد ذلك نقوم بإحضار قطعة من القماش ونضع فيها المزيد بعد تصفيته بصوره جيدة ويجب تغطيتها و تناولها ولكن يفضل وضعها في الثلاجة حتى لا تفسد.