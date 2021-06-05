سر تتبيلة كباب الحاتي بنفس طعم وريحة الجاهزة هتاكلي كباب ألذ من المطاعم

الكباب على طريقة الحاتى هو افضل كباب يمكنك تذوقه وهذا لطعمه المميز والفريد من نوعه، فهذا الكباب له خلطة خاصة به تجعله مميز عن غيرة من الكباب، لهذا فإن الكثير من الأمهات يحرصون على عمل الكباب لأولادهم على طريقة كباب الحاتي، حيث يحصل على طعم الشواء بدون أن يوضع على الشواية، ويكون الكباب مطهى تماما عند التقديم ويمكن وضعه مع خضروات ايضا، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات لحم مقطع إلى مكعبات متوسطة .

حبة طماطم غير مقطعة .

بصل مقطع .

فلفل مقطع .

عصير بصل .

ثوم مهروس .

خل ابيض .

ملعقة صغيرة عسل .

ملعقة قرنفل جاف مطحون .

ملعقة كزبرة مطحونة .

رشة ملح ابيض .

فلفل أسود مطحون .

ملعقة كبيرة صوص الصويا . طريقة تحضير كباب الحاتي نضع الثوم المهروس في الخلاط مع عصير البصل مع القرنفل، مع البهارات السبعة مع الخل الأبيض مع ملعقة العسل .

نضع معهم في الخلاط الكزبرة المطحونة مع رشة الملح مع الفلفل الأسود المطحون، مع ملعقة صوص الصويا نخلطهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضع في هذا الخليط اللحم المقطع مكعبات، ونتركه على الأقل اربع ساعات او الليل بأكمله .

نحضر الجريل ثم نضع عليه الطماطم مع الفلفل المقطع، مع البصل المقطع وتقليبهم قليلا ثم اخراجهم .

نخرج اللحم من الثلاجة، وأخرجه أيضا من التتبيلة ثم نضعه على الجريل لمدة خمس دقائق ثم نخرجه منه .

نضع الكباب في صينية مغلفة بالألمنيوم فويل، ومن ثم نتركه بالفرن حتى تنضج اللحمة .

نضع الخضروات في الألمونيوم فويل ونضعها مع اللحم في الفرن .

نقوم بجلب قطعة فحم كبيرة، ومن ثم نضعها بعد ذلك في الألمونيوم فويل مع القليل من الزيت، ومن ثم نقوم بإلقاء النار عليها، ووضعها مع اللحمة والخضروات ونخرجهم ونقدمها . طريقة تحضير كباب الحاتي الوسوم

الكباب على طريقة الحاتى هو افضل كباب يمكنك تذوقه وهذا لطعمه المميز والفريد من نوعه، فهذا الكباب له خلطة خاصة به تجعله مميز عن غيرة من الكباب، لهذا فإن الكثير من الأمهات يحرصون على عمل الكباب لأولادهم على طريقة كباب الحاتي، حيث يحصل على طعم الشواء بدون أن يوضع على الشواية، ويكون الكباب مطهى تماما عند التقديم ويمكن وضعه مع خضروات ايضا، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات لحم مقطع إلى مكعبات متوسطة .

حبة طماطم غير مقطعة .

بصل مقطع .

فلفل مقطع .

عصير بصل .

ثوم مهروس .

خل ابيض .

ملعقة صغيرة عسل .

ملعقة قرنفل جاف مطحون .

ملعقة كزبرة مطحونة .

رشة ملح ابيض .

فلفل أسود مطحون .

ملعقة كبيرة صوص الصويا . طريقة تحضير كباب الحاتي نضع الثوم المهروس في الخلاط مع عصير البصل مع القرنفل، مع البهارات السبعة مع الخل الأبيض مع ملعقة العسل .

نضع معهم في الخلاط الكزبرة المطحونة مع رشة الملح مع الفلفل الأسود المطحون، مع ملعقة صوص الصويا نخلطهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضع في هذا الخليط اللحم المقطع مكعبات، ونتركه على الأقل اربع ساعات او الليل بأكمله .

نحضر الجريل ثم نضع عليه الطماطم مع الفلفل المقطع، مع البصل المقطع وتقليبهم قليلا ثم اخراجهم .

نخرج اللحم من الثلاجة، وأخرجه أيضا من التتبيلة ثم نضعه على الجريل لمدة خمس دقائق ثم نخرجه منه .

نضع الكباب في صينية مغلفة بالألمنيوم فويل، ومن ثم نتركه بالفرن حتى تنضج اللحمة .

نضع الخضروات في الألمونيوم فويل ونضعها مع اللحم في الفرن .

نقوم بجلب قطعة فحم كبيرة، ومن ثم نضعها بعد ذلك في الألمونيوم فويل مع القليل من الزيت، ومن ثم نقوم بإلقاء النار عليها، ووضعها مع اللحمة والخضروات ونخرجهم ونقدمها . طريقة تحضير كباب الحاتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة كباب الحاتي بنفس طعم وريحة الجاهزة هتاكلي كباب ألذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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