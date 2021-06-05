5 تغييرات ممكن تحصلك لو عملتي التمرين ده كل يوم

تمرين upside down او تمرين الانقلاب ، من التمارين اللي ليها فوايد لصحتك ، والنظرية ورا التمرين ده بقلب جسمك بطريقة تخلي رجلك فوق وراسك تحت ، انه بيعكس تأثير الجاذبية على الجسم وده ليه فوايد صحية ، تعالوا نعرف مع بعض من خلال السطور الجايه ، فوايد تمرين الانقلاب.
فوايد تمرين الانقلاب:
1- هتنامي بشكل افضل:
لو مريتي بيوم سيء مليان بالتوتر والاجهاد ومش عارفة تنامي ، ممكن تجربي تمرين الانقلاب ، لان الحركة دي بتقلل من خفض توتر العضلات ، وده بينعكس على الجسم وبيريحه ، وهيسهل عليكي النوم ، وهيساعد على تهدئة العقل كمان ، والعقل طول ما هو هادي ومسترخي ، هتنامي بشكل افضل وهتقومي الصبح نشيطة ومستعدة ليومك.
2- هتحسي بنشاط اكتر وتعب اقل:
بشكل عام الوضعيات اللي بتقلب الجسم بتزود من التركيز وبتقلل من التعب ، وده بيحصل لان الحركة دي بتزود مستويات الاكسجين وافراز الاندروفين ، زي الدوبامين والسيروتونين ، وكمان تمرين الانقلاب بيسمح بتدفق الدم اكتر للدماغ ، وده هيأدي لزيادة الطاقة والقدرة على التحمل العقلي.
3- هتحسي بتركيز اكتر:
زي ما قولنا في النقطة اللي فاتت ، ان الانقلاب بيأدي لزيادة تدفق الدم للدماغ بشكل اكبر ، وده هيمدها باكسجين اكتر وهيساعد على تحسين وظائف الدماغ مع تعزيز التركيز والذاكرة والتفكير بشكل واضح ، وده بدوره هيأدي لمزاج افضل ، وممكن انها تحفز الجسم كمان على التخلص من السموم.
4- هيساعدك على التخلص من آلام الضهر:
آلام الضهر من اكتر المشاكل الشائعة واللي ممكن يبقى ليها اسباب كتير ، لو انتي عانيتي في اي وقت من آلام الضهر وموصلتيش لعلاج نهائي ليها ، الدراسات اثبتت ان ممارسة الانقلاب او العلاج الانعاكسي اظهر نتايج ملحوظة بعد 8 اسابيع من الانتظام عليه ، وادي لتحسن الالم بشكل ملحوظ ، بالاضافة انه ادى لتحسين المرونة وقوة الجسم ، فلو انتي جربتي علاجات كتير قبل كده من غير فايدة ، النهاردة بننصحك بتجربة التمرين ده وهتوصلي لنتايج ملحوظة.
5- هيساعد على تحسين الهضم:
احنا يوميا اجسامنا بيكون عندها مهمة صعبة في دفع الفضلات خارج الجسم من خلال الجهاز الهضمي ضد الجاذبية ، لكن الخبر الحلو ان تمرين الانقلاب ممكن انه يساعد في تسهيل حركة الفضلات من خلال القولون ، كل اللي هتعمليه بس انك تمارسي تمرين الانقلاب بعد كل وجبة.
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