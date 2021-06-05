طريقة صنع مزيل عرق برائحة عطرية تدوم يوم كامل وتفتح وتزيل سواد الابط نهائيا

يبحث الكثير من الرجال والنساء عن أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة في التخلص من العرق، لأنه يسبب العديد من المشكلات من أهمها الرائحة الكريهة و الإسمرار تحت الإبط، ويفضل العد منهم أن تكون الوصفة طبيعية للتخلص من العرق دون إلحاق الضرر بالجلد أو حدوث أي حبوب أو تكتلات نتيجة للإستخدام الطويل، ولذا فنلاحظ ان الجميع يفضل أن يكون المزيج كريمي وطبيعي. طريقة عمل كريم مزيل العرق طريقة عمل كريم مزيل العرق المكونات مقدار ملعقتين من النشا.

مقدار ملعقتين من الفازلين.

مقدار ملعقتين من زيت اللافندر.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتين صغار الحجم من زيت جوز الهند الحلو.

ملعقتين من الشابة وهي مادة تساعد على عدم وجود رائحة كريهة. طريقة التحضير يتم تجهيز هذه المكونات مع بعضها، ولكن عن طريق خطوات منتظمة وتتم كالتالي نقوم أولا بعمل حمام مائي بالفازلين ونضيف عليه النشا، وذلك مع التقليب بصفة مستمرة.

نضع كافة المكونات مع بعضها، ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يمتزج الزيت مع الفازلين مع النشا بصفة مستمرة.

نقوم بوضع زيت اللافندر الذي يعطي رائحة مميزة للجلد والأماكن التي تسبب رائحة العرق.

نقوم بوضع ملعقتين من الشابة المطحونة، وذلك لأنها أول المواد التي تمنع رائحة الإبط الكريهة، فهي مادة مميزة ومفيدة في التخلص بشكل نهائي من رائحة العرق.

وهذا المزيج المميز من الزيوت والفازلين يعمل على تفتيح البشرة جيدا، وايضا يقوم بالتخلص من اللون الداكن، كما أنها تعمل على التفتيح والتخلص من العرق.

تحتوي هذه المكونات على الفازلين وزيت الزيتون الذي يعمل على ترطيب الجلد، ولذا فلابد من وضعه داخل المكونات.

يتم علي الفور استخدام الكريم ولكن هذا الكريم المزيل لرائحة العرق لابد أن يتم وضعه داخل الثلاجة قبل البدء في استخدامة. كريم زبدة الشيا لإزالة رائحة العرق كريم زبدة الشيا لإزالة رائحة العرق المكوّنات: ثلاث كؤوس من كلّ من: زيت جوز الهند، والخميرة.

كأسان من كلّ من: زبدة الشيا، ونشا الذرة. طريقة تحضير كريم زبدة الشيا نقوم بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند في إناء.

ثم نضيف إليها الخميرة والنشا.

بعد ذلك نضع الكريم في عبوة مخصصة ليتم إستخدامه في أي وقت. كريم الليمون لإزالة رائحة العرق كريم الليمون لإزالة رائحة العرق المكوّنات: مئة مليلتر من الماء.

عشرون مليلتراً من الكحول.

ثماني ملاعق صغيرة من أوراق إكليل الجبل.

خمس قطرات من جوهر الليمون.

عشر قطرات من خلاصة الهاماميليس. طريقة التحضير: على نار هادئة ضعي الماء في إناء واتركيه حتي الغليان.

ثم ضيفي إكليل الجبل وغطي الإناء.

ثم نضيف الكحول وجوهر الليمون والهاماميليس ونمزجهم مع بعض.

ثم نحتفظ بالكريم في الثلاجة. طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك من أحلي المزيلات العطرية المنزلية والتي تعطي رائحة تدوم طويلاً. في البداية نقوم بفرم الشبة جيدا.

نقوم بطحنها حتي تصبح كالبودرة.

نضيف إليها ملعقتين من بودرة المسك، ثم 4 ملاعق من بودرة التلك.

نمزج المكونات السابقة جيداً حتي يصبح كالكريم.

ثم نضعه في علبة رجاجية ويتم وضعه بعد أخذ الشاور. الوسوم

يبحث الكثير من الرجال والنساء عن أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة في التخلص من العرق، لأنه يسبب العديد من المشكلات من أهمها الرائحة الكريهة و الإسمرار تحت الإبط، ويفضل العد منهم أن تكون الوصفة طبيعية للتخلص من العرق دون إلحاق الضرر بالجلد أو حدوث أي حبوب أو تكتلات نتيجة للإستخدام الطويل، ولذا فنلاحظ ان الجميع يفضل أن يكون المزيج كريمي وطبيعي. طريقة عمل كريم مزيل العرق طريقة عمل كريم مزيل العرق المكونات مقدار ملعقتين من النشا.

مقدار ملعقتين من الفازلين.

مقدار ملعقتين من زيت اللافندر.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتين صغار الحجم من زيت جوز الهند الحلو.

ملعقتين من الشابة وهي مادة تساعد على عدم وجود رائحة كريهة. طريقة التحضير يتم تجهيز هذه المكونات مع بعضها، ولكن عن طريق خطوات منتظمة وتتم كالتالي نقوم أولا بعمل حمام مائي بالفازلين ونضيف عليه النشا، وذلك مع التقليب بصفة مستمرة.

نضع كافة المكونات مع بعضها، ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يمتزج الزيت مع الفازلين مع النشا بصفة مستمرة.

نقوم بوضع زيت اللافندر الذي يعطي رائحة مميزة للجلد والأماكن التي تسبب رائحة العرق.

نقوم بوضع ملعقتين من الشابة المطحونة، وذلك لأنها أول المواد التي تمنع رائحة الإبط الكريهة، فهي مادة مميزة ومفيدة في التخلص بشكل نهائي من رائحة العرق.

وهذا المزيج المميز من الزيوت والفازلين يعمل على تفتيح البشرة جيدا، وايضا يقوم بالتخلص من اللون الداكن، كما أنها تعمل على التفتيح والتخلص من العرق.

تحتوي هذه المكونات على الفازلين وزيت الزيتون الذي يعمل على ترطيب الجلد، ولذا فلابد من وضعه داخل المكونات.

يتم علي الفور استخدام الكريم ولكن هذا الكريم المزيل لرائحة العرق لابد أن يتم وضعه داخل الثلاجة قبل البدء في استخدامة. كريم زبدة الشيا لإزالة رائحة العرق كريم زبدة الشيا لإزالة رائحة العرق المكوّنات: ثلاث كؤوس من كلّ من: زيت جوز الهند، والخميرة.

كأسان من كلّ من: زبدة الشيا، ونشا الذرة. طريقة تحضير كريم زبدة الشيا نقوم بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند في إناء.

ثم نضيف إليها الخميرة والنشا.

بعد ذلك نضع الكريم في عبوة مخصصة ليتم إستخدامه في أي وقت. كريم الليمون لإزالة رائحة العرق كريم الليمون لإزالة رائحة العرق المكوّنات: مئة مليلتر من الماء.

عشرون مليلتراً من الكحول.

ثماني ملاعق صغيرة من أوراق إكليل الجبل.

خمس قطرات من جوهر الليمون.

عشر قطرات من خلاصة الهاماميليس. طريقة التحضير: على نار هادئة ضعي الماء في إناء واتركيه حتي الغليان.

ثم ضيفي إكليل الجبل وغطي الإناء.

ثم نضيف الكحول وجوهر الليمون والهاماميليس ونمزجهم مع بعض.

ثم نحتفظ بالكريم في الثلاجة. طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك طريقة عمل مزيل عرق برائحة المسك من أحلي المزيلات العطرية المنزلية والتي تعطي رائحة تدوم طويلاً. في البداية نقوم بفرم الشبة جيدا.

نقوم بطحنها حتي تصبح كالبودرة.

نضيف إليها ملعقتين من بودرة المسك، ثم 4 ملاعق من بودرة التلك.

نمزج المكونات السابقة جيداً حتي يصبح كالكريم.

ثم نضعه في علبة رجاجية ويتم وضعه بعد أخذ الشاور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صنع مزيل عرق برائحة عطرية تدوم يوم كامل وتفتح وتزيل سواد الابط نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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