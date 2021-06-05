اقوي كريم لإزالة الشعر من الجذور بمكونات طبيعية في بيتك ومن أول استعمال

اقوي كريم لإزالة الشعر من الجذور نهائيا ، نقدم الآن لكل سيدة من خلال هذا المقال طريقة بسيطة وسهلة لإزالة الشعر الزائد من الجسم وتتميز هذه الطريقة بفاعليتها كما تتسم بمساعدتها على إضعاف بصيلات الشعر وتأخير ظهورها مع تكرار الاستخدام فقط قومي باتباع هذه الخطوات المعروضة بتوالي وانتظام حتى تحصلين على نتيجة مذهلة وتفتيح رائع ونعومة في ملمس الجسم.

اقوي كريم لإزالة الشعر من الجذور نهائيا

يعتبر استخدام مكون الشبة من المكونات والمواد الطبيعية التي لها أثر فعال جدًا في إزالة الشعر الزائد في أي منطقة في الجسم كما تعمل أيضًا على تأخير نموه وإنباته بعد الاستخدام باستمرار والمكونات والطريقة عبارة عن:

المكونات

2 ملعقة من مكون الشبة

ملعقة واحدة من باكينج الصودا

4 قطرات من عصير الليمون

عدد 2 ملعقة من المعجون الأبيض

الطريقة

يجب أولًا أن تقومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي.

قومي بطحن الشبة ناعمًا قبل الاستخدام.

بعد خلط المكونات قومي بفرد الخليط على الجسم واتركيه لمدة 10 دقائق.

قومي الآن بإزالة الكريم عن طريق أداة خافض اللسان.

عليك شطف المنطقة جيدًا وترطيبه وتكرار استخدام هذا الخليط باستمرار.

يساعد الليمون على تفتيح المناطق الغامقة الموجوظة في الجسم والتي تم إزالة الشعر منها.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر

المكونات

عصير ليمونة واحدة

عدد 3 ملاعق من السكر

ملعقة من الخل

الطريقة

أولًا قومي بوضع السكر والخل والليمون في إناء.

ثانيًا يجب أن تقومي بتقليب الخليط جيدًا.

ابدأي بفرد الخليط بعد أن يتجانس على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها.

اتركي الخليط على الجلد إلى أن يجف قليلًا.

الآن عليك فرك المنطقة جيدًا ثم شطفها وترطيبها بمرطب مناسب.

يساعد هذا الخليط على إزالة الشعيرات الصغيرة الموجودة في الجسم.

وصفات طبيعية من المنزل لإزالة الشعر

هناك العدبد من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل من أجل إزالة أي شعر زائد في الجسم بكل سهولة وبساطة وتتميز هذه الوصفات بالعديد من المزايا ومن هذه المميزات: