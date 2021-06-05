في ساعتين فقط حولي شعرك الخشن والمجعد بملعقة نشا لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي منزلي

يعد الشعر هو المصدر الرئيسي وراء زينة كل فتاة وامراة لذلك لا بد من العناية والاهتمام به طوال الوقت، ونظرًا لأن هناك العديد من السيدات اللاتي يودون فرد شعرهم، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة الطبيعية التي يمكن من خلالها فرد الشعر بكل سهولة وفي أقصر وقت ممكن، ومن تلك الخلطات التي يتم تحضيرها من خلال مكون طبيعي وله العديد من الفوائد هي النشا، وتتسم تلك الخلطات أيضًا بمكوناتها البسيطة التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية. خلطة النشا والعسل لفرد الشعر خلطة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات نصف كوب صغير الحجم من النشا.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز. طريقة التحضير نقوم أولا بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو، ومن ثم تركه حتى يجف، ويفضل تنشيفه أيضًا من خلال ماكينة الاستشوار.

بعد ذلك نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في بولة عميقة، ومن ثم التقليب المستمر إلى حين تماسك قوام مكونات تلك الخلطة جيدًا.

بعد التأكد من تنشيف الشعر نقوم بتطبيق الخلطة على الشعر، ومن ثم التأكد من وصولها من الجذور إلى الأطراف.

نقوم بعد ذلك بارتداء غطاء للشعر، ويجب تركه لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات متتالية، وذلك حتى يشرب الشعر الخلطة، ويستفاد منها.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بإزالة الغطاء، وغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو ملائم لنوع شعرك.

ينبغي تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع علي الأقل، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية أو إلى حين الحصول على النتيجة المرجو بها. خلطة النشا وزيت الزيتون لترطيب الشعر طريقة التحضيرخلطة النشا وزيت الزيتون لترطيب الشعر المكونات 4 ملاعق كبيرة من النشا

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند طريقة الاستخدام نمزج النشا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند جيدا حتي يتكون الخليط كالكريمة.

قسمي شعرك لخصل وضعي الخليط على شعرك بالكامل.

اتركي الخليط لمدة 4 ساعة وقومي بلفه بكيس نايلون.

بعد ذلك اشطفي شعرط جيدا بالماء. طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض المكونات: 3 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

2 كوب ماء.

3 بياض بيض.

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي. خطوات التحضير: قومي بوضع مقلاة على النار وضيفي إليها الماء والنشا.

ضعيه على نار هادئة مع التحريك المستمر حتي يصبح كريمي.

ضعي الخليط إلي وعاء به بياض البيض فقط ثم ضعي ملعقة العسل وأمزجي الخليط جيداً

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك بالشامبو المفضل لكي.

يفضل أستعمال الخليط مرتين في الأسبوع. الوسوم

يعد الشعر هو المصدر الرئيسي وراء زينة كل فتاة وامراة لذلك لا بد من العناية والاهتمام به طوال الوقت، ونظرًا لأن هناك العديد من السيدات اللاتي يودون فرد شعرهم، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة الطبيعية التي يمكن من خلالها فرد الشعر بكل سهولة وفي أقصر وقت ممكن، ومن تلك الخلطات التي يتم تحضيرها من خلال مكون طبيعي وله العديد من الفوائد هي النشا، وتتسم تلك الخلطات أيضًا بمكوناتها البسيطة التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية. خلطة النشا والعسل لفرد الشعر خلطة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات نصف كوب صغير الحجم من النشا.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز. طريقة التحضير نقوم أولا بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو، ومن ثم تركه حتى يجف، ويفضل تنشيفه أيضًا من خلال ماكينة الاستشوار.

بعد ذلك نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في بولة عميقة، ومن ثم التقليب المستمر إلى حين تماسك قوام مكونات تلك الخلطة جيدًا.

بعد التأكد من تنشيف الشعر نقوم بتطبيق الخلطة على الشعر، ومن ثم التأكد من وصولها من الجذور إلى الأطراف.

نقوم بعد ذلك بارتداء غطاء للشعر، ويجب تركه لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات متتالية، وذلك حتى يشرب الشعر الخلطة، ويستفاد منها.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بإزالة الغطاء، وغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو ملائم لنوع شعرك.

ينبغي تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع علي الأقل، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية أو إلى حين الحصول على النتيجة المرجو بها. خلطة النشا وزيت الزيتون لترطيب الشعر طريقة التحضيرخلطة النشا وزيت الزيتون لترطيب الشعر المكونات 4 ملاعق كبيرة من النشا

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند طريقة الاستخدام نمزج النشا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند جيدا حتي يتكون الخليط كالكريمة.

قسمي شعرك لخصل وضعي الخليط على شعرك بالكامل.

اتركي الخليط لمدة 4 ساعة وقومي بلفه بكيس نايلون.

بعد ذلك اشطفي شعرط جيدا بالماء. طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض المكونات: 3 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

2 كوب ماء.

3 بياض بيض.

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي. خطوات التحضير: قومي بوضع مقلاة على النار وضيفي إليها الماء والنشا.

ضعيه على نار هادئة مع التحريك المستمر حتي يصبح كريمي.

ضعي الخليط إلي وعاء به بياض البيض فقط ثم ضعي ملعقة العسل وأمزجي الخليط جيداً

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي شعرك بالشامبو المفضل لكي.

يفضل أستعمال الخليط مرتين في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ساعتين فقط حولي شعرك الخشن والمجعد بملعقة نشا لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي منزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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