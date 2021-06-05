الملعقة السحرية ضعيها على الشامبو لتكثيف الشعر بغزارة وانبات الفراغات

الملعقة السحرية ضعيها على الشامبو لتكثيف الشعر، ترغب كل سيدة في العالم كله أن تمتلك شعر طويل كثيف ولامع وجذاب فالشعر هو تاج المرأة الذي تتزين به ولكي تحصلين على شعر رائع وكما ترغبين يجب عليك إضافة مكون واحد فقط على الشامبو ومن بعدها ستتفاجئين من شعرك وما أصبح عليه، كل ما عليك أن تفعليه هو اتباع الوصفات باستمرار.

الملعقة السحرية ضعيها على الشامبو لتكثيف الشعر

يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطويل شعرك وتكثيفه ولكن أغلبهم طرق بها مكونات كيميائية تضر الشعر وتتلفه على المدى البعيد من الاستخدام أو أن فوائده تكون مؤقتة وعند التوقف عن استخدامها يعود الشعر كما كان وإليك الآن مكون واحد يمكن أن تضيفيه على الشامبو وستحصلين على نتيجة رائعة وهذا المكون هو القهوة، كما يمكن استخدام عسل النحل أيضًا فلا يوجد أفضل من الطبيعة والمواد الطبيعية للشعر والبشرة ، تعتبر القهوة من المكونات التي حققت نتائج كبيرة جدًا بعد إضافتها على الشامبو فتعمل القهوة على تكثيف الشعر وإنباته كما لها تأثير قوي في تطويل الشعر:

طريقة التحضير

أي نوع من الشامبو ولكن يفضل أن يكون خالي من السلفات والصوديوم

معلقة من القهوة سريعة الذوبان

إضافة كمية القهوة على الشامبو وتقليبه جيدًا ومن ثم وضع الماسك على الشعر وغسل الشعر به جيدًا والاستمرار عليه وبعد مدة قليلة ستلاحظين الفرق على شعرك من حيث الطول والغزارة.

يعد عسل النحل مكون فعال جدًا عند إضافته على الشامبو فيعطي نتائج هائلة بعد تكرار التجربة أكثر من مرة:

قناع العسل لتطويل الشعر ومنع التساقط

المكونات

ملعقة من عسل النحل

شامبو خالي من الصوديوم والسلفات

عند الاستحمام يتم وضع الكمبة التي سيتم استخدامها من الشامبو فيي طبق صغير.

تقوم بإضافة مكون العسل وهو عبارة عن ملعقة إلى الشامبو.

يجب أن تقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط جيدًا.

قومي بوضع الهليط على شعرك واغسليه جيدًا وكرري هذه التجربة عدة مرات.

يساعد عسل النحل على تطويل وتنعيم الشعر كما يعمل على إنبات الأماكن الفارغة في فروة الرأس.

كيفية استخدام مكون العسل على الشامبو