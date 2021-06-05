طريقة عمل الشيش طاووق كباب مشوي طعم وريحة يجننوا

طريقة عمل الشيش طاووق كباب، تعد وجبات اللحوم من الأصناف المفضلة على مائدة الطعام، في الغداء والعشاء واللحوم عامة من الأكلات التي تحتوي علي نسبة بروتين بالإضافة إلى ذلك تعمل على إعادة وترميم جسم الإنسان، ووجبات اللحوم من الوجبات السهلة الخفيفة التي تفضلها الأسرة وكذلك الأطفال. ويمكن إعداد وجبات كثيرة لا حصر لها من اللحوم وخاصة اللحم الضاني، واليوم حضرنا لكم وصفة مميزة ويفضلها جميع الأشخاص وهي طريقة عمل الشيش طاووق كباب بخطوات سهلة في المنزل فتابعونا.

طريقة عمل الشيش طاووق كباب

وعلى الرغم من الفوائد المرتبطة بعمل اللحوم إلا أن القليل لا يحب أكلها ولكن اليوم سوف نحضرها بطريقة مختلفة. وبمكونات سهلة فهي تحتوي علي اللحم الضاني وبعض البهارات المميزة واليكم مقادير عمل الشيش طاووق كباب.

500 من اللحم الضاني.

4 حبات من الطماطم مقطع مكعبات.

½ كوب عصير ليمون.

2 حبة فلفل أخضر وأصفر مقطع مكعبات.

كوب من البصل المتوسط والمقطع.

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

½ ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

⅛ ملعقة صغيرة كلاً من “الفلفل الأسود، والكمون، وجوزة الطيب”.

القليل من دهن الخروف أو حسب الرغبة.

½ كوب من زيت الزيتون لتتبيلة قطع اللحم.

طريقة التحضير

يتم غسل اللحم جيداً بالماء والملح، ثم تقطيعه مكعبات متساوية الحجم. في إناء عميق يتم نقع اللحم مع عصير الليمون وزيت الزيتون والبهارات المشكلة وباقي التوابل لمدة 4 ساعات متتالية. نحضر عيدان خشبية أو سيخاً مخصص للشيش، ونضع فيه قطعة من اللحم، وقطعة من الطماطم، وقطعة آخري من الفلفل الحلو، وقطعة من البصل، ثم نكرر الخطوة حتى انتهاء كل كمية اللحم والبصل والفلفل والطماطم قومي بتشغيل الشواية على درجة حرارة متوسطة. نقوم بوضع قطع البصل والفلفل على الشواية، ثم وضع أسياخ اللحم على الشواية لمجة 5 دقائق مع تقليبها بين كل حين والآخر. وضع حبات الطماطم على الشواية حتي تنضج وينفصل القشر عن الطماطم. أخيراً أصبح الشيش طاووق كباب جاهزاً، ويوضع في طبق التقديم ويقدم مع البطاطس المحمرة، وطبق الأرز والسلطات الخضراء.

مقادير عمل الشيش طاووق