طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز وأحلى من الجاهز

الآيس كريم بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى المثلجات والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من الناس على شرائه من السوبرماركت بنكهاته المختلفة ولا سيما بالشوكولاتة في أوقات الصيف الحارة، حيث يُشعر بالانتعاش والسعادة، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وهو عبارة عن حلوى مجمدة تصنع من الحليب والكاكاو والسكر والنشا، ثم تغلف بالشوكولاتة، وهو يعد بنكهات مختلفة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم بدلا من شرائه من الخارج، كما يمكنكم تجربة الآيس كريم بالفانيليا والاستمتاع بمذاقه اللذيذ مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الآيس كريم بالشوكولاتة وطريقة تحضيره بألذ الوصفات.

مكونات الآيس كريم بالشوكولاتة

يتكون الآيس كريم بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

14 جم كاكاو خام.

كوب ونصف حليب.

70 جم سكر ناعم.

50 جم حليب بودرة.

7 جم نشا الذرة.

60 مل حليب.

نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

200 جم شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الآيس كريم بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها الكاكاو الخام وكوب ونصف من الحليب، ثم نخلطهم جيدا.

نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف السكر الناعم ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر.

ثم نضيف الحليب البودرة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

نحضر وعاء ونضيف إليه النشا و60 مل من الحليب ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف خليط النشا إلى الحلة ونخفض النار إلى هادئة، ثم نقلب باستمرار حتى لا تتشكل كتل ويحترق الخليط.

عندما يغلي الخليط نضيف الفانيليا ونقلبهم قليلا، ثم نرفع الحلة من على النار (مع مراعاة أن يكون قوام الخليط متوسط لا ثقيل ولا خفيف).

ثم نترك الخليط (صوص الشوكولاتة) يبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة مع التقليب من وقت لآخر.

ثم نسكب الخليط في القوالب ونساويه جيدا، ثم نغطيها بورق فويل، ثم نقوم بإحداث ثقوب في ورق الفويل وندخل فيها ستيك الآيس.