سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية الذ واروع طريقة باسرار وتكات سرية زي المطاعم

- 1/2
- 2/2
سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية ، يعد طبق كفتة داوود باشا من أشهر الأطباق الذي يتم تقديمها في كثير من المطاعم، وترغب كل أم أن تقوم بتحضير مثل هذه الأطباق بنفسها في المطبخ دون أن تضطرين إلى الذهاب للمطاعم لتناوله هذه الأكلة، وسوف نقدم لك طريقة تحضير كفتة داوود باشا في البيت مثل المطاعم تماماً.
سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية
هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تعتمدين عليها عند تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة وسنقدم لك هذه الطريقة لتحضيرها كالآتي:المقادير:
- 2/1 كيلو لحم مفروم ناعم.
- 2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- 2 كوب ماء.
- 2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.
- 3 حبات طماطم مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة صغيرة بهارات لحم.
- مكعب مرقعة دجاج.
- في وعاء قومي بوضع اللحم المفروم وأضيفي له البصل المفروم ناعم وكافة البهارات التي سبق وذكرناها في الأعلى.
- قومي بعد ذلك بعجن المكونات مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة وبعدها أبدئي في تشكيل العجينة في صورة كرات متوسطة الحجم.
- ثم يتم وضع طاسة على النار ضيفي لها القليل من الزيت النباتي بعد أن تصبح ساخنة قومي بوضع كرات اللحم وقلبي جيداً حتى أن يتم تحميرها.
- بعدها يتم وضع البطاطس والطماطم وصلصة الطماطم والماء وقلبي المكونات مع بعضها.
- يضاف بعد ذلك مكعب مرقة الدجاج وقلبي المكونات معاً وتركيه لمدة 20 دقيقة حتى أن تصبح ناضجة تماماً ومن ثم يتم رفعها من على النار.
- ثم قومي بإحضار طبق التقديم وسكبي به كفته داود باشا بجانب طبق من الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.
الوسوم
سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية ، يعد طبق كفتة داوود باشا من أشهر الأطباق الذي يتم تقديمها في كثير من المطاعم، وترغب كل أم أن تقوم بتحضير مثل هذه الأطباق بنفسها في المطبخ دون أن تضطرين إلى الذهاب للمطاعم لتناوله هذه الأكلة، وسوف نقدم لك طريقة تحضير كفتة داوود باشا في البيت مثل المطاعم تماماً.
سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية
هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تعتمدين عليها عند تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة وسنقدم لك هذه الطريقة لتحضيرها كالآتي:المقادير:
- 2/1 كيلو لحم مفروم ناعم.
- 2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- 2 كوب ماء.
- 2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.
- 3 حبات طماطم مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة صغيرة بهارات لحم.
- مكعب مرقعة دجاج.
- في وعاء قومي بوضع اللحم المفروم وأضيفي له البصل المفروم ناعم وكافة البهارات التي سبق وذكرناها في الأعلى.
- قومي بعد ذلك بعجن المكونات مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة وبعدها أبدئي في تشكيل العجينة في صورة كرات متوسطة الحجم.
- ثم يتم وضع طاسة على النار ضيفي لها القليل من الزيت النباتي بعد أن تصبح ساخنة قومي بوضع كرات اللحم وقلبي جيداً حتى أن يتم تحميرها.
- بعدها يتم وضع البطاطس والطماطم وصلصة الطماطم والماء وقلبي المكونات مع بعضها.
- يضاف بعد ذلك مكعب مرقة الدجاج وقلبي المكونات معاً وتركيه لمدة 20 دقيقة حتى أن تصبح ناضجة تماماً ومن ثم يتم رفعها من على النار.
- ثم قومي بإحضار طبق التقديم وسكبي به كفته داود باشا بجانب طبق من الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية الذ واروع طريقة باسرار وتكات سرية زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.