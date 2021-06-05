سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية الذ واروع طريقة باسرار وتكات سرية زي المطاعم

سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية ، يعد طبق كفتة داوود باشا من أشهر الأطباق الذي يتم تقديمها في كثير من المطاعم، وترغب كل أم أن تقوم بتحضير مثل هذه الأطباق بنفسها في المطبخ دون أن تضطرين إلى الذهاب للمطاعم لتناوله هذه الأكلة، وسوف نقدم لك طريقة تحضير كفتة داوود باشا في البيت مثل المطاعم تماماً.

سر كفتة داوود باشا الرهيبة بالطريقة الاصلية

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تعتمدين عليها عند تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة وسنقدم لك هذه الطريقة لتحضيرها كالآتي:

2/1 كيلو لحم مفروم ناعم.

2/1 كيلو بطاطس مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

2 كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

3 حبات طماطم مفرومة ناعم.

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

2/1 كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة مسحوق قرفة.

2 ملعقة صغيرة بهارات لحم.

مكعب مرقعة دجاج.