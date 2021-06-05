خطوات إعداد بيتزا الطاسة بالمشروم والزبيب في المنزل مثل المطاعم

يمكنك بكل سهولة عمل بيتزا الطاسة بالمشروم والزبيب بمقادير متواجدة لديك ولن تحتاج منك الكثير من الوقت عند تحضيرها ويمكنك تناولها أنت وأفراد أسرتك وجبة عشاء أو وجبة غداء شهي ومثالي وطعمها لذيذ لا يمكنكم أن تقاوموه وهي تشبه تماما نفس مذاق بيتزا المطاعم وفي هذا الموضوع سوف نتحدث باستفاضة عن طريقه تحضيرها في المنزل.

خطوات إعداد بيتزا الطاسة بالمشروم

إن بيتزا الطاسة بالمشروم وزبيب من الأكلات المشبعة جدا فهي تتمثل في مجموعة من المكونات الغذائية المضمون والمفيدة لهذا عزيزتي لا تحرمي نفسك انت وابنائك من تلك الوصفة الجميلة واليك مكونات الوصفة وطريقه تحضيرها بكل سهوله في المنزل.

الطاسة

نصف كوب من الماء

ربع كيلو من الدقيق الأبيض

بيضه

ملح

ملعقتين من البيكنج باودر المستخدم في صنع الحلويات

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقة من بودرة الثوم

كوب من صوص البيتزا

مشروم طازج مقطع على هيئة شرائح

كمية من الزبيب

مكونات بيتزابالمشروم والزبيب

نضع في إناء عميق بيضاء وملعقتين من البيكنج باودر وكمية من الدقيق والثوم البودرة والملح ونخلطهم جيدا ثم نضيف الكمية المذكورة أعلاه من زيت الزيتون مع الخلط بشكل جيد ثم نقوم بإضافة كافه التوابل الأخرى مثل الفلفل الأسود والثوم البودرة والزعتر، ثم نقوم بعجن العجينة المخصصة للبيتزا في إناء بواسطة استعمال أطراف الأصابع وذلك حتى تمتزج كافة المكونات وتصبح العجينة متجانسة

نحضر طاسه من التيفال أو أي نوع أخر بشرط أن لا تكون من أنواع الطاسات الذي يلتصق بها الأطعمة وضع كمية من الزيت النباتي فيها ثم نرفعها من على النار ثم نضيف قطعه من العجين ونفردها جيدا في الطاسة نقوم بإضافة الصوص الخاص بالبيتزا مع الجبن الموزريلا وقطعي البيتزا بالسكين ثم نضيف أي نوع اخر من الجبن حسب الرغبة.