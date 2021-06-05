العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية الخطيرة بأقل تكلفة مثل الجاهزة سهلة جدا

العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية ، تعتبر العزيزية من احد انواع الحلويات الشهية التي يحب تناولها الكثيرون تتمتع بطعمها الرائع، من الآن استغني عن شراء حلوي العزيزية من المحلات وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت باستخدام العديد من المكونات التي تحتوي على مكونات غذائية مفيدة جداً للصحة كذلك للأطفال، فهم يحبون تناول هذا النوع من الحلويات الغنية بالحليب والمكرونة والمكسرات، وسوف نقدم لكم أسهر طريقة عمل العزيزية في البيت. العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت بأفضل المكونات التي تتمثل فيما يلي: المقادير: لتر واحد حليب.

2/1 كيس واحد مكرونة.

5 بيضات.

1 وربع كوب سكر.

ملعقتين كبيرتين نشا الذرة.

مكسرات وجوز هند وزبيب. طريقة التحضير: في البداية قومي بخفق البيض مع الفانيليا وتركيه جانباً.

ثم يتم البدء في سلق المكرونة عن طريق وضع قدر على النار به ماء وزيت وقليل من الملح ويترك حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان ومن ثم يتم وضع المكرونة.

بعد ذلك يتم تصفيتها من الماء ووضعها في وعاء الخلاط الكهربائي وخفقيها على سرعة كبيرة حتى أن يتم هرسها ناعم.

ثم يتم إضافة خليط البيض والسكر والمكرونة والحليب واخلطيهم مع بعضهم باستعمال مضرب البيض اليدوي.

ثم يتم إذابة النشا في الماء وأضيفيه للخليط ثم يتم وضعه في قدر على النار وقلبيهم جيداً حتى أن تصبح متجانسة وتشبه المهلبية ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد.

توضع بعد ذلك في صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن وضعي فوقها المكسرات المختلفة وجوز الهند والزبيب وقلبيها مع بعضها.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ومن ثم تخرج وتترك جانباً حتى أن تبرد قليلاً.

ضعيها بعد ذلك في الثلاجة حتى أن تتماسك وتصبح باردة وبعدها يتم تقديمها وهي باردة. الوسوم

العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية ، تعتبر العزيزية من احد انواع الحلويات الشهية التي يحب تناولها الكثيرون تتمتع بطعمها الرائع، من الآن استغني عن شراء حلوي العزيزية من المحلات وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت باستخدام العديد من المكونات التي تحتوي على مكونات غذائية مفيدة جداً للصحة كذلك للأطفال، فهم يحبون تناول هذا النوع من الحلويات الغنية بالحليب والمكرونة والمكسرات، وسوف نقدم لكم أسهر طريقة عمل العزيزية في البيت. العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية العزيزية اشهر واروع حلويات دمياط بالطريقة الاصلية إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل العزيزية في البيت بأفضل المكونات التي تتمثل فيما يلي: المقادير: لتر واحد حليب.

2/1 كيس واحد مكرونة.

5 بيضات.

1 وربع كوب سكر.

ملعقتين كبيرتين نشا الذرة.

مكسرات وجوز هند وزبيب. طريقة التحضير: في البداية قومي بخفق البيض مع الفانيليا وتركيه جانباً.

ثم يتم البدء في سلق المكرونة عن طريق وضع قدر على النار به ماء وزيت وقليل من الملح ويترك حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان ومن ثم يتم وضع المكرونة.

بعد ذلك يتم تصفيتها من الماء ووضعها في وعاء الخلاط الكهربائي وخفقيها على سرعة كبيرة حتى أن يتم هرسها ناعم.

ثم يتم إضافة خليط البيض والسكر والمكرونة والحليب واخلطيهم مع بعضهم باستعمال مضرب البيض اليدوي.

ثم يتم إذابة النشا في الماء وأضيفيه للخليط ثم يتم وضعه في قدر على النار وقلبيهم جيداً حتى أن تصبح متجانسة وتشبه المهلبية ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد.

توضع بعد ذلك في صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن وضعي فوقها المكسرات المختلفة وجوز الهند والزبيب وقلبيها مع بعضها.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة ومن ثم تخرج وتترك جانباً حتى أن تبرد قليلاً.

ضعيها بعد ذلك في الثلاجة حتى أن تتماسك وتصبح باردة وبعدها يتم تقديمها وهي باردة.

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