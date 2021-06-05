طريقة عمل بيتزا الطاسة: في 5 دقائق بطعم رهيب وجديد2021

تعد طريقة عمل بيتزا الطاسة ، من اجمل واحسن طرق عمل البيتزا في اقل وقت ممكن، ويمكن اعدادها اخر الليل في 5 دقائق بكل سهولة وسرعة، وتشتهر البيتزا في مصر والوطن العربي بشكل كبير جيداً، وتتميز بطعم جميل ومذاق رائع وقوام هش وممتع، ويحب تناولها الصغار والكبار، وتحتوي علي فيتامينات وسعرات حرارية كثيرة جداً، ويمكن عمل البيتزا بطرق كثيرة جداً مثل البيتزا بالجمبري والبيتزا بالفراخ والبيتزا بالجبنة والبيتزا بالخضار، ويمكن تحضيرها في الفرن وبدون فرن زي وصفتنا انهارده، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل بيتزا الطاسة في 5 دقائق بطعم جميل ورهيب وبسهولة جدا2021

مكونات طريقة عمل بيتزا الطاسة في 5 دقائق دون تعب

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل بيتزا الطاسة بطعم رهيب وجميل وهي كالتالي :-

مكونات العجينة

كوب ونصف من الدقيق.

معلقة من السكر.

معلقة من البيكينج باودر.

رشه من الملح.

رشه من الزعتر.

معلقة خميرة فورية.

كوب ونصف من الماء.

مكونات الحشو

كوب من الصلصة.

قطعتين من صدور الدجاج.

زيتون اسود مخلي.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطعة شرائح.

حبة من الطماطم مقطعه.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف ونقدم لكم ابسط واسهل طريقة عمل بيتزا الطاسة بشكل جديد وطعم رائع في 5 دقائق فقط بدون تعب وهي كما يلي:-

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه الدقيق والملح والبيكينج باودر والزعتر والسكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات الجافة جيداً. ثم ننزل بالماء بتدريج حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية ثم نغطيها ونتركها حتي تخمر بشكل جيد.

تحضير البيتزا

نقوم نسلق الدجاج جيدا ثم نقطعه الي شرائح صغيرة وننتظر حتي نقوم برص البيتزا داخل الطاسة. نحضر الطاسة وندهنها بالزيت ونضع بداخلها العجينة ونفردها بحجم الطاسة ثم نحدث بها فجوات باستخدام الشوكة. ثم نفرد طبقة من الصلصة في المنتصف ثم نضع شرائح الدجاج ثم شرائح الفلفل الاخضر بعض الزيتون ثم الطماطم ثم قبل النهاية بدقائق قليله نضيف الجبنة الموتزاريلا. ثم نضع الطاسة علي نار هادية ونغطي الطاسة بشكل جيد ونتركها من 5 الي 10 دقائق فقط ونقدمها بألف هنا وشفا.

سر نجاح بيتزا الطاسة سريعة التحضير بشكل رهيب 5 دقائق فقط

هيا نتعرف علي بعض اسرار نجاح بيتزا الطاسة الخرافية التي يمكن اعدادها في اخر الليل بكل سهولة وهي كما يأتي:-