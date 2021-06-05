 البطاطس المحشية باللحمة المفرومة رائعة بقرمشة خطيرة مثل المطاعم والشيفات بدون تكاليف

البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ، إذا كنت من محبين تناول جميع أنواع المحشيات فمن الآن يمكنك ان تقومين بتحضير أشهى وألذ صينية بطاطس محشية باللحم المفروم الذي سوف نقدمها لك اليوم في هذا الموضوع. البطاطس المحشية باللحمة المفرومة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة نقدم طريقة تحضير البطاطس المحشية كالتالي: المكونات: 2/1 كيلو بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ربع كيلو جرام سمن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صفيرة فلفل أسود.

ربع كيلو جرام لحم مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم. مكونات الصلصة: 1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

10 ملاعق كبيرة صلصة طماطم. مكونات الأرز: ثلاث أرباع كوب أرز.

5 كوب ماء.

ثلاث أرباع كوب شعرية.

ملعقتين كبيرتين سمن.

1 ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: في البداية يجب أن تقومين بتقشير البطاطس وغسله بالماء، ثم يتم تقوير حبات البطاطس من الداخلي حتى يكون من السهل حشوها باللحم ثم تترك منقعة في الماء.

بعد ذلك قومي بتحضير حشو البطاطس عن طريق فرم البصل ناعم وتقطيع البقدونس.

عن طريق فرم البصل ناعم وتقطيع البقدونس. ثم بعد ذلك قومي بوضع طاسة على النار ضعي بها السمن وتركيها حتى أن تذوب ثم عليك بإحضار اللحم وقلبيه في الزيت وتركيه حتى أن يصبح ناضج.

بعدها يضاف البصل وقلبي حتى يذبل ثم أضيفي البقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تختلط المكونات مع بعضها.

والآن أصبح الحشو جاهز تماماً فقط تأتين بحبات البطاطس وصفيها من الماء ومن ثم يتم قليه في السمن وابدئي في حشوها

ثم قومي بتجهيز الصلصة فاخلطي الطماطم مع الماء وضعي البطاطس في صينية مع شرائح البصل وسكبي عليهم الصلصة وضعيهم في الفرن لمدة 30 دقيقة.

يتم تجهيز الأرز بعد ذلك فقومي بغسله تحت الماء الجاري أكثر من مرة ثم يتم نقعه على الأقل لمدة 10 دقائق.

ثم ضعي قدر على النار يوضع به السمن ويترك حتى أن يذاب وقومي بتحمير الشعرية بها وقلبيها لتصبح باللون البني.

ثم يضاف الأرز وقلبيه ثم يضاف له مقدار مناسب من الماء والملح وقلبيه وتركيه على نار عالية حتى يمتص الماء ثم تخفض الحرارة.

ثم يقدم مع البطاطس المحشية وبالهناء والشفاء. الوسوم

البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ، إذا كنت من محبين تناول جميع أنواع المحشيات فمن الآن يمكنك ان تقومين بتحضير أشهى وألذ صينية بطاطس محشية باللحم المفروم الذي سوف نقدمها لك اليوم في هذا الموضوع. البطاطس المحشية باللحمة المفرومة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة نقدم طريقة تحضير البطاطس المحشية كالتالي: المكونات: 2/1 كيلو بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ربع كيلو جرام سمن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صفيرة فلفل أسود.

ربع كيلو جرام لحم مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم. مكونات الصلصة: 1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

10 ملاعق كبيرة صلصة طماطم. مكونات الأرز: ثلاث أرباع كوب أرز.

5 كوب ماء.

ثلاث أرباع كوب شعرية.

ملعقتين كبيرتين سمن.

1 ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: في البداية يجب أن تقومين بتقشير البطاطس وغسله بالماء، ثم يتم تقوير حبات البطاطس من الداخلي حتى يكون من السهل حشوها باللحم ثم تترك منقعة في الماء.

بعد ذلك قومي بتحضير حشو البطاطس عن طريق فرم البصل ناعم وتقطيع البقدونس.

عن طريق فرم البصل ناعم وتقطيع البقدونس. ثم بعد ذلك قومي بوضع طاسة على النار ضعي بها السمن وتركيها حتى أن تذوب ثم عليك بإحضار اللحم وقلبيه في الزيت وتركيه حتى أن يصبح ناضج.

بعدها يضاف البصل وقلبي حتى يذبل ثم أضيفي البقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تختلط المكونات مع بعضها.

والآن أصبح الحشو جاهز تماماً فقط تأتين بحبات البطاطس وصفيها من الماء ومن ثم يتم قليه في السمن وابدئي في حشوها

ثم قومي بتجهيز الصلصة فاخلطي الطماطم مع الماء وضعي البطاطس في صينية مع شرائح البصل وسكبي عليهم الصلصة وضعيهم في الفرن لمدة 30 دقيقة.

يتم تجهيز الأرز بعد ذلك فقومي بغسله تحت الماء الجاري أكثر من مرة ثم يتم نقعه على الأقل لمدة 10 دقائق.

ثم ضعي قدر على النار يوضع به السمن ويترك حتى أن يذاب وقومي بتحمير الشعرية بها وقلبيها لتصبح باللون البني.

ثم يضاف الأرز وقلبيه ثم يضاف له مقدار مناسب من الماء والملح وقلبيه وتركيه على نار عالية حتى يمتص الماء ثم تخفض الحرارة.

ثم يقدم مع البطاطس المحشية وبالهناء والشفاء.

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