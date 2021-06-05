طريقة الفازلين لإزالة الشعر نهائيًا 100% من الأماكن الحساسة والعانة وجعلها ناعمة وبيضاء من أول مرة

يبحث العديد من السيدات عن وصفة الفازلين لإزالة الشعر من العانة والأماكن الحساسية حيث يواجه الكثير من الفتيات مشكلات عديدة بسبب الشعر الزائد بالرغم من وجود طرق عديدة لإزالة الشعر مثل الشمع والشفرات النسائية إلى أنها مؤلمة وتسبب الاحمرار والالتهابات في هذه المنطقة الحساسة والتي تسبب الاسمرار والغمقان في هذه المنطقة لذلك نقدم إليك اليوم أفضل طريقة لإزالة الشعر من العانة وجعلها ملساء وبيضاء من أول مرة.

طريقة الفازلين لإزالة الشعر نهائيًا 100%

يعد الفازلين من المكونات السحرية التي تقوم بإزالة الشعر من أكثر المناطق المزعجة للسيدات وهى العانة والتي تسمى أيضًا المناطق الحساسة فهو يزيل الشعر بدون ألم أو احمرار أو التهابات بل يقوم بتهدئة البشرة وتفتيحها وإزالة الالتهابات والاسمرار مع الوقت.

نصف ملعقة من الكركم.

نأخذ من الحليب 3 ملاعق.

ومن دقيق الحمص ملعقة طعام.

نصف ملعقة من الفازلين.

قومي بوضع الكركم مع مقدار الحمص والفازلين وقلبي جيدًا ثم اضيفي الحليب واستمري بالتقليب حتى تتجانس المكونات وتصبح الوصفة ذات قوام كريمي متجانس. قومي بدهن وصفة الفازلين على الشعر الغير مرغوب فيه مع اتجاه نمو الشعر واتركي الوصفة على المنطقة حتى تجف تماماً. بعد أن تجف الوصفة قومي بإزالتها من المنطقة عكس اتجاه نمو الشعر حتى تزيل الشعر بالكامل ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر. كرري وصفة الفازلين مرة في الأسبوع وسوف تلاحظين اختفاء الاسمرار والغمقان وسوف يقل الشعر وتضعف بصيلات الشعر ولن تنمو مرة أخرى.

مقادير وصفة الفازلين لإزالة الشعر من العانةطريقة تحضير واستخدام وصفة الفازلين لإزالة الشعر نهائيًا من الأماكن الحساسة

من الجدير ذكره أن شعر العانة يُشكل مشكلة كبرى للسيدات والفتيات، لأن استخدام الطرق التقليدية أمراً يسبب لهم الأوجاع والآلام، لذا فهم دائماً ما يبحثون عن الوصفات التي تزيله بسهولة، ومن أشهرها وصفة الفازلين السحرية، الوصفة العجيبة التي أذهلت عدد هائل من الفتيات والسيدات، نظراً أنها تزيل الشعر تماماً ولا تسبب لهم أية ألام من الألام التي تسببها الوصفات القديمة، وهذه الوصفة تعمل على تنعيم منطقة العانة.