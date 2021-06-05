طريقة عمل البسبوسة في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة

البسبوسة تعد من أهم أصناف الحلويات التي لا أحد يستغنى عنها، خاصة في المناسبات، لأنها تتميز برائحة شهية للغاية ومذاق شهي، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة داخل المنزل،ولكن بعض السيدات لا ينجحون في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السميد الناعم.

350 جرام من الزبادي

كوب كبير من السكر.

60 جرام من الزيت النباتي.

6 ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

ربع كوب كبير من الفستق.

كوب كبير من القطر الجاهز. طريقة التحضير امزجي السميد الناعم مع مقدار الدقيق، وجوز الهند جيدا في وعاء كبير الحجم.

ضيفي البيكنج باودر، ومقدار السكر، والملح إلى الخليط السابق.

اسكبي الحليب، ومقدار الزيت النباتي إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة.

وزعي خليط البسبوسة داخل صينية غير لاصقة بشكل متساوي، ثم قطعيها إلى مكعبات متساوية، ثم زينيها بحبات الفستق.

اتركي عجينة البسبوسة جانبا لمدة ثلث ساعة، حتى ترتاح، ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على نار هادئة، حتى تنضج تماما.

اسكبي القطر فوق البسبوسة قبل أن تهدأ. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: 300 جرام السميد الغير خشن.

ربع كيلو من الحليب المحقق.

200 من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب ونصف كبير من القشطة.

كأس كبير من القطر الجاهز.

150 جرام الفستق. طريقة التحضير امزجي السميد الناعم مع مقدار الزبدة جيدا،بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي البيكنج باودر إلى والحليب المجفف، ومقدار السكر إلى خليط السميد، ثم اخلطي المكونات مرة أخرى. اسكبي باقي المكونات إلى الخليط السابق بالتدريج، ثم امزجي المكونات لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. ضعي عجينة البسبوسة في القالب، ثم اتركيها ترتاح لمدة ثلث ساعة، ثم ضعيها داخل الفرن حتى تنضج تماما. طريقة التحضير الوسوم

البسبوسة تعد من أهم أصناف الحلويات التي لا أحد يستغنى عنها، خاصة في المناسبات، لأنها تتميز برائحة شهية للغاية ومذاق شهي، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة داخل المنزل،ولكن بعض السيدات لا ينجحون في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السميد الناعم.

350 جرام من الزبادي

كوب كبير من السكر.

60 جرام من الزيت النباتي.

6 ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

ربع كوب كبير من الفستق.

كوب كبير من القطر الجاهز. طريقة التحضير امزجي السميد الناعم مع مقدار الدقيق، وجوز الهند جيدا في وعاء كبير الحجم.

ضيفي البيكنج باودر، ومقدار السكر، والملح إلى الخليط السابق.

اسكبي الحليب، ومقدار الزيت النباتي إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة.

وزعي خليط البسبوسة داخل صينية غير لاصقة بشكل متساوي، ثم قطعيها إلى مكعبات متساوية، ثم زينيها بحبات الفستق.

اتركي عجينة البسبوسة جانبا لمدة ثلث ساعة، حتى ترتاح، ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على نار هادئة، حتى تنضج تماما.

اسكبي القطر فوق البسبوسة قبل أن تهدأ. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: 300 جرام السميد الغير خشن.

ربع كيلو من الحليب المحقق.

200 من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب ونصف كبير من القشطة.

كأس كبير من القطر الجاهز.

150 جرام الفستق. طريقة التحضير امزجي السميد الناعم مع مقدار الزبدة جيدا،بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي البيكنج باودر إلى والحليب المجفف، ومقدار السكر إلى خليط السميد، ثم اخلطي المكونات مرة أخرى. اسكبي باقي المكونات إلى الخليط السابق بالتدريج، ثم امزجي المكونات لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. ضعي عجينة البسبوسة في القالب، ثم اتركيها ترتاح لمدة ثلث ساعة، ثم ضعيها داخل الفرن حتى تنضج تماما. طريقة التحضير

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