في 5 دقائق حضري بيتزا الطاسه السريعه بدون فرن بالعجينة القطنية الهشه احلي من الجاهزة

في 5 دقائق حضري بيتزا الطاسه السريعه بدون فرن عجينة بيتزا مقلية بسرعة بدون خميرة وبدون فرن تعتبر من اسرع انواع البيتزا للعشا والغدا، وطعمها مميز للغايه ويمكن حشوها بعده حشوات مثل البيتزا العادية تماما، تابعوا معنا الان طريقه عمل بيتزا الطاسه السريعه بالخطوات. في 5 دقائق حضري بيتزا الطاسه السريعه بدون فرن مكونات عجينة البيتزا في مقلاة: كوب واحد من الطحين.

ملعقة واحدة من السكر.

توابل الفلفل الحار.

نصف كوب واحد من الماء.

2 ملقة ممتلئة من البيكينغ باودر.

بيضة واحدة.

ربع كوب زيتون مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

جبنة شيدر حسب الحاجة.

معلقة واحدة من الملح.

2 ملعقة واحدة ممتلئة من معجون الطماطم.

شريحة واحدة من الطماطم.

بصلة تم تقطيعها إلى شرائح.

قطعة واحدة من الفلفل الأخضر وقطعيها إلى شرائح.

كمية الجبن الرومي حسب الحاجة. طريقة عمل عجينة بيتزا الطاسه : ضعي المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق والبيكنج باودر والسكر والملح.

قلّبنا بينهما جيدًا، ثم وضعنا الزيت والبيض في الماء معًا وبدأنا في تقليبهم مرة أخرى.

استمر في العجن لمدة 5 دقائق.

دع العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق، بدون غطاء.

ترتاح لمدة عشر دقائق، بدون غطاء. ضعي العجينة في المقلاة ولفيها حتى تغطي المقلاة بالكامل من الداخل.

نضيف صلصة الطماطم حتى تغطي سطح العجين جيداً.

نبدأ بالخضروات مثل الطماطم والفلفل الحار والبصل والفلفل الحلو.

نأكل الجبن معهم نغطي القدر ونضعه على اللهب، النار متوسطة.

نضع البيتزا لمدة ثلث ساعة، إذا كانت ناضجة نتبعها ونطفئ النار ونضعها في الطبق. حشوات يتم وضعها في البيتزا: حشوة الزيتون ومعه الجبن:

ضعي أنواع الجبن مثل “رومي، موزاريلا، شيدر ” مع الزيتون الأسود والطماطم والفلفل.

ضعي أنواع الجبن مثل “رومي، موزاريلا، شيدر ” مع الزيتون الأسود والطماطم والفلفل. لحم مفروم:

نضيف اللحم المفروم بالزيتون والزعتر وجبنة الموزاريلا.

نضيف اللحم المفروم بالزيتون والزعتر وجبنة الموزاريلا. حشوة الدجاج:

فوق قطع الدجاج بجبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر والفلفل والطماطم والزيتون الأسود والأخضر. الوسوم

في 5 دقائق حضري بيتزا الطاسه السريعه بدون فرن عجينة بيتزا مقلية بسرعة بدون خميرة وبدون فرن تعتبر من اسرع انواع البيتزا للعشا والغدا، وطعمها مميز للغايه ويمكن حشوها بعده حشوات مثل البيتزا العادية تماما، تابعوا معنا الان طريقه عمل بيتزا الطاسه السريعه بالخطوات. في 5 دقائق حضري بيتزا الطاسه السريعه بدون فرن مكونات عجينة البيتزا في مقلاة: كوب واحد من الطحين.

ملعقة واحدة من السكر.

توابل الفلفل الحار.

نصف كوب واحد من الماء.

2 ملقة ممتلئة من البيكينغ باودر.

بيضة واحدة.

ربع كوب زيتون مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

جبنة شيدر حسب الحاجة.

معلقة واحدة من الملح.

2 ملعقة واحدة ممتلئة من معجون الطماطم.

شريحة واحدة من الطماطم.

بصلة تم تقطيعها إلى شرائح.

قطعة واحدة من الفلفل الأخضر وقطعيها إلى شرائح.

كمية الجبن الرومي حسب الحاجة. طريقة عمل عجينة بيتزا الطاسه : ضعي المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق والبيكنج باودر والسكر والملح.

قلّبنا بينهما جيدًا، ثم وضعنا الزيت والبيض في الماء معًا وبدأنا في تقليبهم مرة أخرى.

استمر في العجن لمدة 5 دقائق.

دع العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق، بدون غطاء.

ترتاح لمدة عشر دقائق، بدون غطاء. ضعي العجينة في المقلاة ولفيها حتى تغطي المقلاة بالكامل من الداخل.

نضيف صلصة الطماطم حتى تغطي سطح العجين جيداً.

نبدأ بالخضروات مثل الطماطم والفلفل الحار والبصل والفلفل الحلو.

نأكل الجبن معهم نغطي القدر ونضعه على اللهب، النار متوسطة.

نضع البيتزا لمدة ثلث ساعة، إذا كانت ناضجة نتبعها ونطفئ النار ونضعها في الطبق. حشوات يتم وضعها في البيتزا: حشوة الزيتون ومعه الجبن:

ضعي أنواع الجبن مثل “رومي، موزاريلا، شيدر ” مع الزيتون الأسود والطماطم والفلفل.

ضعي أنواع الجبن مثل “رومي، موزاريلا، شيدر ” مع الزيتون الأسود والطماطم والفلفل. لحم مفروم:

نضيف اللحم المفروم بالزيتون والزعتر وجبنة الموزاريلا.

نضيف اللحم المفروم بالزيتون والزعتر وجبنة الموزاريلا. حشوة الدجاج:

فوق قطع الدجاج بجبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر والفلفل والطماطم والزيتون الأسود والأخضر.

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